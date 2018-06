Dan de baja a Adrián González

El primera base mexicano fue cortado la medianoche del domingo, después de irse de 3-0 con tres ponches en la victoria de su ahora ex equipo 2-0 sobre los Yanquis

Adrián González ha sido el rostro del beisbol mexicano en Grandes Ligas por los últimos 11 años, pero su carrera podría estar llegando a su fin.

El primera base mexicano fue cortado por los Mets cerca de la medianoche del domingo, después de irse de 3-0 con tres ponches en la victoria de su ahora ex equipo 2-0 sobre los Yanquis.

“Luego del juego de esta noche, le hemos otorgado a Adrián González su liberación incondicional”, publicó la novena de Nueva York en su cuenta de twitter.

El reportero de los Mets para MLB.com, Anthony DiComo, informó que el club hizo el anuncio poco después de que el acceso de los medios al clubhouse terminara. El gerente general, Sandy Alderson, no respondió un mensaje de texto en busca de comentarios.

Tras pasar las seis temporadas anteriores con los Dodgers, “El Titán” fue cambiado el 16 de diciembre pasado a los Bravos, quienes lo dejaron en libertad dos días después, antes de firmar por el salario mínimo con los metropolitanos el 18 de enero.

González, quien suma 317 vuelacercas de por vida y está a tres de empatar a Vinicio Castilla como los máximos cañoneros tricolores en la historia, es ganador de cuatro Guantes de Oro y dos Bats de Plata, además de que ha acudido a cinco Juegos de Estrellas.

Sin embargo, en 2017 batalló con Los Ángeles, debido a una hernia en una vértebra lumbar, lo que provocó que se perdiera casi 100 juegos del calendario pasado y promediara apenas .242 con tres jonrones y 30 producidas en 71 duelos, los peores números de su trayectoria en las Mayores desde que es titular.

Esta temporada, González tenía un rol secundario con los Mets, alternando en la inicial con Wilmer Flores y Jay Bruce. Batea .237 con seis cuadrangulares y 26 impulsadas en 54 encuentros.

Lo auguraba

Durante los entrenamientos primaverales en Florida, “El Titán” confesó que analizaría el retiro si los problemas en su espalda continuaban, aunque, hasta el momento, no existen indicios de que haya tenido una recaída.

“Si tengo una temporada buena, no me voy a retirar. Todavía me quedan dos o tres años para seguir jugando… mientras esté fuerte, yo pienso seguir jugando”, aseguró.

En 15 campañas en la Gran Carpa, ha vestido las franelas de Texas, San Diego, Boston, Dodgers y Mets. El contrato por siete años y 154 millones de dólares que firmó con los Medias Rojas en 2011 expira tras este calendario -Atlanta le paga poco más de 21 millones-.

Si bien la buena defensa de Adrián, quien recién cumplió 36 años, se ha mantenido, sólo tiene nueve bambinazos en 125 juegos desde el inicio del pasado rol regular, luego de promediar 27 por año de 2006 a 2016, algo a considerar para los equipos quieran darle otra oportunidad.