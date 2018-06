Chewbacca, de “Star Wars” lucha por niños venezolanos

Peter Mayhew, quien dio vida a al gigante “wookiee” recauda hasta más de 10 mil dólares, a través de la venta de monedas conmemorativas, para ayudar a los infantes

Peleó en batallas épicas contra el imperio galáctico. Ahora el actor que interpretó al emblemático Chewbacca en Star Wars lucha por los niños necesitados de Venezuela con una campaña de recaudación de fondos en internet.

Peter Mayhew, quien dio vida a Chewbacca en cinco películas, ha recaudado hasta ahora más de 10 mil dólares a través de la venta de monedas conmemorativas que muestran las patas del peludo guerrero wookiee con sandalias y su carrillera de balas alrededor de un mapa de Venezuela.

El actor retirado de 74 años dijo que la idea surgió después de que conoció a Elisa Argüello, una actriz venezolana y fan de Star Wars que migró hace tres años al área de Dallas-Fort Worth, donde vive Mayhew.

“La seguimos en facebook, y estábamos al tanto del deterioro de la situación en Venezuela”, dijo Mayhew. “Nos había preocupado por un tiempo y una noche mi esposa Angie tomó el teléfono y le preguntó a Elisa si podíamos involucrarnos de alguna manera. Ella se puso a llorar y dijo que sí”.

Las monedas de cobre se venden por 10 dólares en internet a través de la Fundación Peter Mayhew y las ganancias son destinadas a una pequeña organización caritativa de Texas llamada “Ponte en sus Zapatos”.

La organización trabaja hace más de un año en Venezuela, donde dice que alimenta a 100 niños necesitados todos los días, además de donar pañales y fórmula para bebés a un hospital que atiende a niños con cáncer.

Muchos hospitales en Venezuela no están en condiciones de proporcionar los productos más básicos a sus pacientes debido a la escasez y a una inflación de cinco dígitos.

“Estamos asombradas, y no hemos parado de llorar de la emoción”, dijo Antonieta Gálvez, una empresaria venezolana que trabaja desde Dallas y está encargada de la organización.

Agregó que tan sólo con tres dólares sus socios en Venezuela pueden hacer el almuerzo para 100 niños.

Argüello señaló que se han vendido más de mil 500 monedas desde que comenzó la campaña a finales de mayo, mientras que una máscara de Chewbacca hecha a mano se vendió por mil 100 dólares en una subasta en internet.

Lucasfilm Ltd., propietaria de la marca Chewbacca, no participa en la campaña, que no menciona directamente al personaje.

Mayhew mide más de 2.1 metros debido a una enfermedad genética conocida como el síndrome de Marfan.

Los problemas de salud no han impedido que este gigante contribuya a diversas causas caritativas.