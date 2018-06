Análisis de sangre determina si el bebé será prematuro

Sin duda alguna, los avances de la tecnología nos sorprenden día con día. Incluso, podemos llegar a prevenir ciertos padecimientos o problemas de salud. Ahora, se ha descubierto que es posible saber cuándo darás a luz por medio de un análisis de sangre.

De acuerdo con estudios publicados por Stanford University School of Medicine, Stanford, por medio de un análisis de sangre, es posible determinar cuándo una mujer dará a luz y si el bebé será prematuro

El análisis ocurrió cuando se decidió estudiar el caso de las mujeres que tenían riesgo de no concluir su embarazo; es decir que habían tenido un embarazo complicado y podrían perder a su bebé.

Se descubrió que existen patrones genéticos en el ARN, que sintetizaa algunas sustancias, pero se alteran, y cuando esto sucede, el bebé puede nacer prematuramente.

“Creo que es muy emocionante estudiar algo que puede predecir el nacimiento del bebé, declara”, Dr. Louis Muglia, Director de Center for Prevention of Preterm Birth at Cincinnati Children’s Hospital Medical Center at the University of Cincinnati

“Ciertamente puede ayudarnos a comprender hasta qué punto es encuentra la madurez del bebé y prevenir partos prematuros”, concluye.

Cada semana y cada día que pasa es indispensable para el desarrollo del bebé. Durante las primeras semanas, se desarrollan las extremidades del bebé; brazos y piernas. Posteriormente, se forman los ojos, el cerebro y algunos órganos internos.

A mitad del embarazo, comienza a producirse el líquido amniótico, que es el que le permite feto, tener movilidad y lo protege de golpes.

En el último trimestre, se terminan de desarrollar ciertos órganos, como los pulmones, por eso, es muy importante que el embarazo cumpla las semanas correspondientes.

Este descubrimiento es un gran avance de la ciencia. Determinar si el bebé será prematuro por medio de un análisis de sangre, podría prevenir complicaciones e incluso, un aborto espontáneo.

Fuente: Salud 180