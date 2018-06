¿Estallará bomba yucateca en debate?

¿Estallará bomba yucateca en debate?…Y en lo que será una semana de debatitis, tanto a nivel nacional como local, el que acaparará los reflectores es el tercer round que ¡hoy!, ¡hoy! se aventarán los candidatos presidenciales del PRI, PAN, Morena e “Independiente”, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez, el cual tendrá lugar en Mérida. De ese pelo.

Porque a diferencia de los dos anteriores celebrados en la Ciudad de México y Tijuana, todo hacer indicar que en ese último duelo verbal sí podría estallar “la bomba yucateca”, por como en fechas recientes han subido de tono los ataques entre los contendientes, sobre todo contra Anaya Cortés, quien llegará con la espada desenvainada, después de la última videoventaneada que le pegaran. ¿Cómo la ven?

Aún y cuando en esta ocasión no habrá el riesgo de que entren en contacto o en un cuerpo a cuerpo, como lo hicieran en la frontera tijuanense, cuando se acercaran de más, porque esta vez el formato del Instituto Nacional Electoral (INE) marca que estarán sentados en torno a una mesa redonda, que ahora sí que será de discusiones, para a eso de las 21:00 horas -19:00 en lo estatal, defender sus posturas y propuestas.

Así que por el “horno no estar para bollos”, todo apunta para que ese enfrentamiento de ideas sea el mejor de los tres, por como “Pepe” Meade” y “El Canallín” de Anaya irán con todo, para echar algo más que “toda la carne al asador”, en el Gran Museo del Mundo Maya, teniendo como moderadores a Gabriela Warkentin, Carlos Puig y Leonardo Curzio, éste último en lugar de Javier Alatorre que declinara.

Pues con todo y que las encuestas ya dan como futuro ganador al abanderado de Morena-PES-PT, López Obrador, lo cierto es que todo puede suceder, que es a lo que le están apostando Meade Kuribreña y Ricardo, que se pelean el segundo lugar en las preferencias electorales, de cara a las elecciones del 1 de julio, para las que ya faltan 18 días, como es el remontar puntos dejando la mejor impresión posible.

Ante lo que se da por descontado que el fin de semana lo debieron haber utilizado para “machetear” o repasar lo que será la temática que abordarán en ese nuevo cara a cara que sostendrán, y que estará dividida en tres bloques, que serán crecimiento económico, pobreza y desigualdad; así como educación, ciencia y tecnología; para rematar con salud, desarrollo sustentable y cambio climático. De ese vuelo.

Otro tira-tira de candidatos a alcalde…En más sobre esos bate que bate, que se traen los aspirantes a un cargo de elección popular, resulta que apenas y acaban de sostener un tira-tira los abanderados a la alcaldía de “Hornosío”, que según esto ganara el “prillísta”, Ernesto “Pato” De Lucas, cuando ya mañana librarán otro, pero ahora organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE). ¡Ups!

Es uno de los que montará el IEE entre los que buscan la Presidencia Municipal de los municipios con más de 100 mil habitantes y que de acuerdo a lo adelantado por la cuestionada “Presi” de ese órgano electorero, Guadalupe Taddei, en esta ocasión les saldrán en alrededor de $2.5 millones de pesos, pero con la crítica que les han hecho, de que todos los harán en Hermosillo y de aquí los trasmitirán por TV.

En pocas palabras esas serán las debatidas oficiales a las que están obligados los que pretenden esos “hue$os” municipales, de ahí que no tengan opción para decir que no o echarse pa´ tras, así que será un buen escaparate para ver qué “traen en la bola” dichos pretensos, por encima de las ocurrencias con las que algunos han salido, como esa de que ¡le faltan pantalones a los policías! y puras de esas. ¡Vóitelas!

No en balde es que por ya estarse en la recta final de los comicios, amerita “echarle mucho ojo” pa´ checar como se ve la panista camuflajeada de ciudadana, Myrna Rea; la ex panucha que chaqueteara para convertirse en morenista, Célida López; el también ex azul y hoy de Movimiento Ciudadano, Carlos Léon; así como el dizque padresista e “independiente” de Norberto Barraza; e igual De Lucas Hopkins.

De ahí porque el exhorto a sintonizar el canal de Televisa, de cuyo estudio trasmitirán ese dame que te doy éste “miércoles de calentamiento”, en punto de las 19:00 horas -siete de la tarde-, con una duración estimada de dos horas, para que le hagan sus ofrecimientos a los hermosillenses, pero sin querer “bajarle el cielo y las estrellas”, si se analiza que de eso ya están curados de espantos, por tantas promesas.

Reviran falsos dichos sobre corrupción…La que hizo valedero aquello de que, la mentira perdura, hasta que la verdad aflora, es la Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera, al ayer responder a los señalamientos sobre corrupción gubernamental que han hecho candidatos de distintos partidos políticos, por lo que así estuvo la revirada y con las pruebas o los pelos de la burra en la mano.

Toda vez que la bragada de la Rivera Grijalva dio un paso al frente para hacerle la parada a esa sarta de mentiras, y de “pura saliva” o sin sustento, pero que de tanto repetirse puede llegar el momento en que alguien se las crea, de ahí que hiciera un posicionamiento de los indicadores que avalan al actual sexenio claudillero, entre los primeros lugares de transparencia y combate a la corrupción a nivel nacional.

Luego entonces en comparación con los PANdre$i$ta$ que se fueron, a los que identifican con las prácticas más corruptas que ha habido hasta ahora en Sonora, lo que es el actual Gobierno del Estado ha venido avanzando contra corriente, pero de manera contundente, a la hora de rendir cuentas claras para recuperar la confianza de los sonorenses, después de a cómo dejaran saqueadas las arcas estatales.

Para prueba puso como ejemplo el como las mediciones de diversas instituciones nacionales de gran prestigio han venido dando fe del buen uso que ahora sí se ha hecho de los recursos públicos, de manera transparente y eficiente, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF), INEGI y la revista especializada A Regional. De ese tamaño.

Y es que Natalia reveló que la Entidad pasó de estar entre las peores diez con más observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública de 2014, a ubicarse entre las mejores diez con menos observaciones en la Cuenta Pública de 2016; en tanto que en ese mismo lapso el ISAF sólo detectó 162 observancias, contra las mil 150 que le detectaran a la gestión del Padre$i$mo. ¡Glup!!

De tal forma que así ha sido la mejoría en dos años y cacho, como lo refleja la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, en que luego de estar en el “píor” lugar en cuanto a percepción de corrupción en el 2015, se llegara al séptimo en el 2017, de ahí que Rivera apuntillara que quien diga lo contrario es porque lo leyó mal, lo interpretó mal, o deliberadamente lo dice mal. ¡Palos!

Más menos así estuvo esa reacción, ante lo que deducen que de aquí pa´ real darán una puntual respuesta en ese sentido, y más porque hoy en día ya se tiene la voz completa, al dejarse atrás la época los escándalos por corruptelas. Ni más ni menos.

Inicia la “Gober” campaña antidengue…Quien para nada está pecando de confiada, es la gobernadora Claudia Pavlovich, por el programa “Hogares Protegidos Contra El Dengue” que ahora pusiera en marcha, al visitar la casa de la familia Toledo Castro en la colonia Sierra Bonita, para instalar mallas mosquiteras especiales con repelente y así evitar la presencia del mosco transmisor. Así el dato.

Eso a pesar de que en Sonora en los últimos siete meses no se ha registrado ni un solo caso de ese mal de salud, que es algo que no ocurría en 15 años; en tanto que en los últimos 24 meses no ha habido pacientes afectados por chikungunya; y en ese casi mismo tiempo tampoco de zika, de ahí que sea por eso que con más ganas estén reforzando las labores preventivas, para seguir con esa saludable buena racha. ¿Qué no?

Tan es así que en esa nueva estrategia preventiva sumaran a la Comisión de Vivienda del Estado (Coves), de la que es titular Elly Sallard Hernández, como parte de un esfuerzo en conjunto, de ahí que dicha funcionaria adelantara que se implementará en hogares donde se ubiquen canales de desagüe pluvial, lagunas o terrenos extensos con maleza y cacharros, debido a la alta presencia de esos mosquitos.

Para el caso es que precisara que le darán prioridad a familias que por su condición de vulnerabilidad no pueden colocar una malla mosquitera tradicional, ni adquirir productos comerciales para repeler esos moscos, que pueden ser letales en caso de contraerse el dengue hemorrágico, de ahí el porque Pavlovich Arellano advirtiera que debe contrarrestarse la propagación de esas enfermedades por esa causa.

O séase que la “Gober” así ha seguido con sus estrategias de alto impacto social, como en esta ocasión al contribuir para que los ciudadanos tengan mayor bienestar y salud, porque con eso también se previene la famosa ricketssia, causada por la garrapata; sumado a que también aprovechó ese recorrido para entregar más acciones de vivienda, como los llamados Cuarto Rosa que promueve a través del Coves. ¡Órale!

