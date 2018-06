Promueve Pano Salido consulta ciudadana en la Nuevo Hermosillo

Lucy Romero

El candidato a diputado por el Distrito 11 de Hermosillo tocó puerta por puerta para informar sobre su propuesta que busca cambiar la ley para dar cárcel a los ladrones

En un recorrido por la colonia Nuevo Hermosillo este lunes, Pano Salido visitó casa por casa para informar a los vecinos sobre la Consulta Ciudadana “Sí a la Ley Pano, por tu seguridad”, logrando sumar a más hermosillenses a esta propuesta.

El candidato por el Distrito 11 de Hermosillo, agradeció el apoyo de los vecinos, a quienes les aclaró que la intención de la visita es que los hermosillenses se enteren de la iniciativa y sepan que se está buscando modificar la Ley para que esté del lado de los ciudadanos, y no de los ladrones.

“Los delincuentes son los mismos, los vecinos ya saben quiénes son y están cansados de que les roben lo que consiguen con su esfuerzo y tiempo. Es por eso que me pongo a sus órdenes, por eso toco a sus puertas para pedirles su apoyo y la oportunidad de poder platicar con ustedes, que me expongan sus necesidades para ayudarlos en lo que me sea posible”, expresó Pano Salido.

“Por eso venimos a su colonia a con la Consulta Ciudadana “Sí a la Ley Pano, por tu seguridad”, a la que ya se han sumado más de 10,000 hermosillenses, que como tú quieren vivir con la tranquilidad de saber que los delincuentes estén en la cárcel”, añadió.

Pano Salido dio las gracias a los vecinos de la Nuevo Hermosillo por sumarse a esta Ley que busca mantener en la cárcel a los ladrones desde que los detienen hasta que se les juzgue.

“Somos más los buenos que los malos y estoy convencido que vamos a ganar gracias a su apoyo”, afirmó Pano Salido.