Procesan a “El Quillo” por asesinato de Valdez

Juan Francisco Picos Barrueta fue incriminado con fotografías de instagram y testimonios de testigos de oídas

Con fotografías de instagram y testimonios de testigos de oídas, el juez federal Édgar Juárez Amador vinculó a proceso penal a Juan Francisco, “El Quillo”, segundo implicado en el caso del periodista Javier Valdez Cárdenas.

Tras una audiencia que duró más de seis horas, el juez señaló que, aunque no se tienen datos específicos que puedan señalarlo como uno de los culpables del asesinato del periodista, sí hay elementos para suponer su participación.

El primer dato de prueba que presentó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión, de PGR, fue las evidencias que se recogieron el día del crimen, es decir, 12 casquillos de bala, el vehículo de Valdez Cárdenas y grabaciones en las que se observa a al menos dos personas.

La segunda prueba es la descripción de un testigo ocular, que vio cómo dos sujetos encapuchados le dispararon a Valdez Cárdenas la tarde del 15 de mayo de 2017 en la Calle Epitacio Osuna, a dos cuadras del semanario Ríodoce, del cual era cofundador.

La tercera prueba que se presentó fue la declaración de un testigo protegido, quien fue detenido en junio del año pasado y solicitó medidas de apremio a su favor a cambio de una confesión, en la que se implicó a Juan Francisco ‘N’ y a otra persona de nombre Heriberto ‘N’.

En esa declaración se señaló que ambos tuvieron una reunión en un predio llamado ‘La Lomita’, en el Municipio San Ignacio. En ese lugar, según se indicó por PGR, Juan Francisco y Heriberto hablaron sobre el asesinato de Valdez con el hoy testigo protegido.

Además, le dijeron que el pago había sido con un arma calibre .9 milímetros con decoraciones color plata y las caras de Dámaso López Núñez y Dámaso López Serrano.

Apenas el 29 de abril también se vinculó a proceso a Heriberto ‘N’, pero el 22 de mayo se le concedió una suspensión para analizar una solicitud de amparo, el cual se definirá el 22 de junio en un juzgado federal de Culiacán.

La cuarta prueba fue la declaración de una persona que se identificó como pareja sentimental de José Idelfonso, “El Diablo”, quien fue asesinado en septiembre en San Luis Río Colorado, según documentó Ríodoce.

Esa persona dijo a PGR que conoció a Juan Francisco por su pareja, quien lo presentó como ‘su patrón’, y que tiempo después le confesó que participó en el asesinato del periodista.

La última prueba fueron fotografías que se obtuvieron desde la aplicación Instagram, a través de la cuenta de una mujer, a quien la Fiscalía identificó como la suegra de Juan Francisco.

“En esas fotografías”, indicaron los fiscales ante el juez, “se puede observar al hijo y la esposa de “El Quillo”, y un comentario sobre que por fin tienen carro nuevo”.

De acuerdo con la versión de la Feadle, ese vehículo se utilizó para cerrar el paso a Valdez Cárdenas el día del asesinato.

La defensa de Juan Francisco insistió en que esos datos de prueba no eran suficientes para una vinculación a proceso porque no se sostenía una participación directa por ninguna de las confesiones de los testigos, los cuales se presentaron como protegidos.

El juez reconoció que la estrategia de la defensa de Juan Francisco era buena, a partir de que no hay elementos suficientes para asegurar su participación en el asesinato, pero que con los datos que se presentaron se puede suponer que es necesaria la investigación complementaria.

La decisión final fue vincular a proceso para que durante tres meses la Fiscalía pueda comprobar que el vehículo que aparece en las fotografías es el mismo que se usó para el crimen.

En ese tiempo también deberá reunirse más entrevistas y localizar las armas que se utilizaron para el homicidio de Valdez Cárdenas, debido a que fueron compromisos que hizo PGR.

