Oficializa Matías salida de Chivas

Con un retraso de más de dos horas de lo programado, periodo que para aficionados Chivas en las redes llegó a ser esperanzador de un milagroso cambio de decisión, Matías Almeyda finalmente confirmó anoche su salida del Guadalajara.

“Mi ilusión era seguir, era jugar el Mundial de Clubes, pero cuando las cosas no se dan como uno cree, es mejor tener dignidad”, dijo Almeyda.

“La despedida de ayer (domingo) con los jugadores fue muy triste, porque fue extraño terminar así, sin poder seguir juntos”.

“Ante todo les ofrezco una disculpa, Nos hemos retrasado porque tenemos más de tres horas queriendo firmar nuestra desvinculación, hasta ahora no lo hemos hecho, pero esperamos hacerlo una vez terminada la conferencia”.

Almeyda estaba rodeado de sus siete colaboradores del cuerpo técnico.

El argentino llegó sin flechas dirigidas hacia nadie en el inicio, ni al el principal factor de la ruptura, aunque mencionó a la desunión con el alto mando como un motivo para no seguir.

“Tampoco quiero hacer una despedida para lastimar y quedar como el bueno”, dijo Almeyda.

“Cuando comencé a ver que no había unión, vi que no debía estar más. Sería sólo quedarme para cobrar”.

Sobre el desgaste de relación con José Luis Higuera, director general de Omnilife y Chivas, “El Pelado” reveló que se dio cuando: “Yo siempre priorice el diálogo y la paz. Si no se da, es mejor dar la mano y seguir”, dijo.

El acuerdo para cancelar el contrato de tres años que aún le restaban en el redil, no se ha finiquitado.

Reveló que hace dos días le escribió Vergara un mensaje de whatsApp, al cual le respondió el saludo.

Mientras Almeyda hacía oficial su salida del Rebaño, Jorge Vergara publicó un tuit de despedida para el argentino:

“Por creer en el equipo cuando nadie creería que podrías, y por dejar huella en nuestra historia y en los pasos por venir.

¡Muchas garcias, Matías!

Nos toca continuar, perfeccionar el futuro y resguardar lo que logramos juntos”, se lee en la imagen acompañada de un “¡Muchas gracias, @peladoAlmeyda!”.