Impulsa gobernadora acciones de salud y vivienda

La mandataria Claudia Pavlovich visitó la colonia Sierra Bonita en donde instalaron mallas mosquiteras especiales con repelente, para evitar la presencia del mosco transmisor

Con el inicio del programa “Hogares Protegidos Contra El Dengue”, contribuiremos a que los sonorenses tengan mayor bienestar y salud, evitando la propagación de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al visitar la casa de la familia Toledo Castro, en la colonia Sierra Bonita, de esta ciudad.

Acompañada de la Presidenta Municipal, Angelina Muñoz Fernández, la mandataria estatal explicó que esta acción de gobierno consiste en la instalación de malla mosquitera especial con repelente, para disminuir riesgos por transmisión de enfermedades por el mosquito, un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud y la Comisión de Vivienda del Estado (Coves).

Félix Higuera Romero, Subsecretario de Salud y Gerardo Álvarez Hernández, Director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, notificaron a la Gobernadora Pavlovich que en Sonora, en los últimos siete meses, no se ha registrado ni un solo caso de dengue (la primera vez en 15 años) y que en los últimos dos años no hay casos de chikungunya y 25 semanas sin casos de zika.

Elly Sallard Hernández, Directora General de la Coves, comentó que este programa se implementará en hogares donde se ubiquen canales de desagüe pluvial, lagunas o terrenos extensos con maleza y cacharros, debido a la alta presencia del mosco, así como la fiebre manchada relacionada con la garrapata.

Añadió que darán prioridad a familias que por su condición de alta vulnerabilidad no pueden instalar malla mosquitera tradicional, ni adquirir productos comerciales repelentes de mosquitos.

Acciones de vivienda

Rosalía González Daniel jamás imaginó que a 14 años de vivir en la colonia Sierra Bonita en su casa de madera y cartón, tendría un cuarto de material, donde ella junto a sus cuatro nietos, su hijo y nuera, estarán seguros, ya que anteriormente, en dos ocasiones su casa se les quemó.

Emocionada comentó que a sólo tres días de haber visitado su hogar, el personal de la Coves inició la construcción de un Cuarto Rosa, además, le entregaron una estufa ecológica porque cocinaba en un tambo de 200 litros utilizado como hornilla y comal, lo que ponía en peligro la salud de sus cuatro nietos.

En la visita de Pavlovich Arellano a su humilde hogar, le agradeció su apoyo, ya que ese cuarto de material será patrimonio para sus nietos.

La Gobernadora Claudia Pavlovich también entregó un Cuarto Rosa a Fabiola García Serrano, además, en el hogar de Sandra Cruz Morales Valdez se encementó para mejor la calidad de vida de ellas y su familia.