Candidata del PRI sufre violencia política en SLRC

Algo deben haberle visto y los actuales grupo del poder en San Luis Río Colorado le echaron toda la carne al asador para emprender una campaña en contra de la candidata a diputada federal por el primer distrito con cabecera en aquella demarcación fronteriza, Gabriela González, a quien exhiben desnuda en un video.

Más allá de discutir si es o no auténtico, lo que es una vergüenza es que se exhiba dicho material en un afán de denigrar a la joven política, en un acto por demás cobarde por parte de quien lo orquestó.

Por supuesto que el PRI de inmediato descalificó el hecho y demandó a las autoridades electorales, federales y locales, para que activen el protocolo para la atención de violencia política, como lo establece la Ley.

Lamentablemente, si las autoridades tardan en dirimir esta situación, como lo hicieron con otra candidata de Movimiento Ciudadano, que casi a mitad del proceso determinaron que si había sufrido violencia política, pues se acabará éste y no habrá justicia para la aspirante a legisladora federal.

Curiosamente, en este hecho, tal vez porque fue en fin de semana, pero no vimos a las organizaciones feministas criticando y condenando la agresión contra la abanderada priísta, aunque esperemos que este día se manifiesten.

Una situación similar ocurrió con el caso de un delincuente detenido en Guaymas quien usaba una camiseta de un candidato al Senado, sin embargo, cuando en semanas anteriores se difundió la foto de otro hampón utilizando la de una candidata de inmediato lo consideraron una agresión política. Y creo que como dice el refrán “o todos coludos o todos rabones”.

Llegada de remanentes de Bud disminuirán altas temperaturas

Luego de que se anticipaba que este martes tendríamos “un pico” en la temperatura y que el termómetro llegaría a 46 grados centígrados a la sombra, el meteorólogo Jesús Juvera, aclaró que ante la llegada de humedad a causa del ciclón Bud el termómetro no estará “tan extremo” por lo que ahora oscilará entre los 40 y 42 grados ¡nomás!

Por cierto, el joven que activamente difunde información en las redes sociales, generalmente brinda información muy acertada e incluso cuando todavía Martín Barrón difundía información tenían una sana competencia.

Lamentablemente, quien no aprendió nada de su antecesor es Gilberto Lagarda, quien como buen burócrata no atiende a los reporteros en fin de semana “porque no trabaja” y para colmo, cuando llega a contestar porque no reconoce algún número, casi les recuerda la progenitora por la osadía de “molestarlo” en domingo… Tache para él.

Consterna suicidio de grandes figuras nacionales e internacionales

Cuando todavía no nos reponíamos de los suicidios de figuras de talla internacional como el chef estadounidense de raíces francesas, Anthony Bourdain, quien era ampliamente conocido en tierras mexicanas, así como del de la diseñadora de bolsos y accesorios Kate Spade ocurrida con tres días de diferencia, nos enteramos de que un torero mexicano se quitó la vida.

Nos referimos al joven Mario Aguilar, de 27 años, quien fue hallado sin vida en su vivienda en Aguascalientes… Definitivamente algo está pasando y la depresión se ha convertido en el mal del siglo, ya que aqueja lo mismo a quien aparentemente tiene la vida resuelta y con mayor razón a quienes sufren a diario los embates de la crisis y la falta de empleo, así como a jóvenes, adultos y ancianos… Hay que poner mucho ojo en esta problemática.

