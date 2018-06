Las encuestas no deciden una elección presidencial, los votos ciudadanos, sí

A 20 días de las elecciones la ciudadanía ya sabe por quién votará en la elección para Presidente de la República. Las encuestas son un buen negocio publicitario para muchas empresas dedicadas a este tipo de actividades. Sin embargo, hay que reconocerlo, sí impactan en la población como anuncio, ya que son publicados a nivel nacional por los diferentes medios de comunicación, prensa, radio, televisión, Internet y las redes sociales. En lo personal, nunca me han encuestados, ni en lo personal, ni por llamada telefónica, ni por Internet, menos por las redes sociales.

Para mí cualquiera de los cuatro candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador (Morena); José Antonio Meade Kuribreña (PRI); Ricardo Anaya Cortés (PAN); y, Jaime Heliodoro Rodriguez Calderón “El Bronco” (Independiente), tienen las mismas posibilidades de ganar, unos más que otros, pero en política todo puede suceder, en donde menos se piensa “salta la liebre”. Los que todavía no deciden el voto, en la misma casilla tomarán la decisión y lo harán por el que ya traían en mente, inconscientemente.

Yo no creo en las encuestas, porque siempre gana quién las manda elaborar y pagar, además, la opinión de mil, o 10 mil personas no representan a los 89,123, 355 de millones de mexicanos que se supone que saldrán a la calle a depositar su voto el próximo 01 de julio, porque están en la lista nominal…Repito, las encuestas son anuncios para promocionar a candidatos, el que paga gana. Tan sencillo así. Los cuatro candidatos presidenciales tienen posibilidades de triunfo.

Si usted ha sido muy influenciado por las encuestas, pues vote por el candidato más publicitado en esta campaña presidencial, esto no quiere decir que sea el mejor. Es como cualquier producto, los muy anunciados no son los mejores, pero de buenas a primera sí influyen en los clientes potenciales. En 20 días más sabremos quién será el próximo presidente de México, los senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. ¿Usted va a votar?

A nivel local pasa lo mismo, muchos candidatos han trabajado sin hacer mucho ruido, visitando las colonias tocando puertas, tomando café con los vecinos de las colonias y, supuestamente nadie sabe de ellos. Cada quién tiene su estilo de hacer campaña, más ahora que existe la reelección y algunos candidatos ya tienen experiencias y saben cómo ganar una contienda electoral. Otros le entran con muchas ganas porque saben que dependerá de las campañas para ganar la elección.

Hasta ahora la moneda está en el aire y los candidatos presidenciales no pueden hablar de que son ganadores…De aquí en adelante empiezan las campañas “negras” en donde les sacarán todos los “trapitos” al sol a cada uno de ellos. Todos, me supongo, tienen algo que esconden, y para eso son las campañas políticas. “Quieres saber tu vida, metete a la política, ahí te la contarán toda”. Cosas que has querido olvidar toda la vida y que en las campañas te refrescan la memoria…Y ni modo.

Vale más prevenir que lamentar: Gobernador Claudia Pavlovich

Con el inicio del programa “Hogares Protegidos Contra El Dengue”, contribuiremos a que los sonorenses tengan mayor bienestar y salud, evitando la propagación de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, expresó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al visitar la casa de la familia Toledo Castro, en la colonia Sierra Bonita de Hermosillo.

Acompañada de la Presidenta Municipal de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández, la Gobernadora Pavlovich explicó que esta acción de gobierno consiste en la instalación de malla mosquitera especial con repelente, para disminuir riesgos por transmisión de enfermedades por el mosquito, un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud y la Comisión de Vivienda del Estado (Coves).

Félix Higuera Romero, Subsecretario de Salud y Gerardo Álvarez Hernández, Director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, notificaron a la Gobernadora Pavlovich que en Sonora, en los últimos siete meses, no se ha registrado ni un solo caso de dengue (la primera vez en 15 años) y que en los últimos dos años no hay casos de chikungunya y 25 semanas sin casos de zika.

Elly Sallard Hernández, Directora General de la Coves, comentó que este programa se implementará en hogares donde se ubiquen canales de desagüe pluvial, lagunas o terrenos extensos con maleza y cacharros, debido a la alta presencia del mosco, así como la fiebre manchada relacionada con la garrapata.

Añadió que darán prioridad a familias que por su condición de alta vulnerabilidad no pueden instalar malla mosquitera tradicional, ni adquirir productos comerciales repelentes de mosquitos…

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

[email protected]