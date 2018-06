Apena a “Chicharito” falsa información Por festejo de la Selección

Aseguró que la reunión fue con motivo de su cumpleaños y sostuvo que no hubo escorts

A Javier Hernández le apena la falsa información que surgió a partir de la reunión de los futbolistas de la Selección Nacional.

El atacante del Tricolor aseguró que con motivo de su cumpleaños la mayoría de los jugadores tuvieron una fiesta en una casa de Las Lomas luego del duelo ante Escocia, pero sentenció que no hubo damas de compañía como según publicó una revista de espectáculos.

“La realidad es que nos reunimos para celebrar mi cumpleaños. Nos dieron la noche, se hizo eso. Me la organizaron. Yo invité a todos los jugadores. El único que no fue es ‘Chuy’ Corona. Se disculpó por faltar. Estuvimos ahí, cenamos. Cada quien se fue cuando pudo.

“Fue una oportunidad para estar todos juntos. Me da risa y me avergüenza. Jamás hubo escorts. Es una falta de respeto para los invitados que estuvieron ahí. Es una falta de respeto. Duele, pero son cosas que inventan”, dijo el “Chicharito” a través de una transmisión en vivo por redes sociales.

El martes, la revista publicó que alrededor de 30 escorts acompañaron a los futbolistas Guillermo Ochoa, Héctor Herrera y Marco Fabián, entre otros, en una fiesta que duró más de 18 horas.

Por lo anterior, se dice, el “Zorro” abandonó la concentración del Tri en Dinamarca para arreglar sus asuntos personales.

En ese sentido, el “Chicharito” confesó que después del manejo de la información, los Seleccionados no volverían a realizar una celebración similar.

“Viendo como se ha dado todo… Fue nuestro rato libre, no hicimos nada malo, pero por lástima, si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, no lo haríamos”, sentenció.