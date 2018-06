Mina de Litio no tendrá impacto ambiental

En los procesos del mineral a cielo abierto no se utilizan ácidos y por el contrario, tendrá gran beneficio económico para la zona

La minera de litio que se construye en el Municipio de Bacadéhuachi, la cual será el primer depósito a cielo abierto del mineral, no tendrá ningún impacto ambiental negativo, afirmó el secretario de Economía.

Jorge Vidal Ahumada aseveró que la instalación en el Estado de la empresa Bacanora Minerals será de gran beneficio económico, pues tienen estimada una inversión de hasta 300 millones de dólares.

“Aquí no se usan ácidos, es uno de los procesos más limpios que hay, el proceso no afecta casi absolutamente en nada, no soy experto en minería, pero me sorprendió agradablemente que la parte del impacto ambiental es cero”, apuntó.

Apuntó que en la construcción de la minera se dará empleo a mil 200 personas la cuales laborarán por mucho tiempo debido a que la construcción es un proceso largo, dado a que y en el mantenimiento se crearán alrededor de 280 empleos.

“Representa muchísimo, porque estamos hablando de que es la minería del futuro, el lito es la materia prima de lo que son las baterías y sobre todo de los automóviles eléctricos”, señaló.

Manifestó que esto complementará la fabricación de automóviles eléctricos que ya se hacen en Sonora, pues en San Luis Río Colorado y Agua Prieta se fabrican componentes de la empresa Tesla.

“Es un complemento importantísimo, porque es la base, es lo que le da vida a la batería de estos automóviles eléctricos, que como hemos visto son el carro del futuro”, apuntó.