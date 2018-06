Fallece actor de Modern Family a los 20 años

El joven actor y cantante, Jackson Odell fue hallado sin vida en su casa y se le realizará una autopsia para conocer las causas de su deceso, sin que se sospeche de algún crimen

El actor y cantautor Jackson Odell, quien participó en series como Modern Family y The Goldbergs, falleció a los 20 años de edad.

De acuerdo con Variety, el histrión fue hallado este viernes en su casa de Tarzana, California. Las autoridades no sospechan de un crimen.

Odell interpretó a Ted Durkas, compañero de escuela de Luke y Manny, en dos episodios de la comedia Modern Family. Otro de sus papeles fue el de Ari Caldwell en The Goldbergs.

También se dedicó a la música y compuso varios temas de la película Forever My Love.

Tras conocer sobre el deceso, la familia del actor publicó un comunicado.

“Él siempre será una luz brillante, así como un alma amorosa y talentosa. Tenía mucho más que compartir. Nuestra familia compartirá esa verdad. Deseamos que el resto del mundo también lo haga. Ahora intentaremos dar sentido a nuestra enorme pérdida en privado”, dice el texto