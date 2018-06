Claman por atención en la Guayacán

Dany Ortega / Lucy Romero

La introducción de servicios elementales como agua, luz y drenaje es indispensable para sobrevivir

Robos a propiedad ajena, falta de agua, drenaje, luz, pavimentación, alumbrado público y una ausencia casi total de vigilancia policiaca, denuncian vecinos de la invasión Guayacán, quienes ya están cansados de la inseguridad.

Vecinos que cuentan con más de 10 años viviendo en el sector, manifestaron su preocupación por las precarias condiciones en que viven, además por el incremento de asaltos y la impotencia por la falta de atención de las autoridades a las denuncias.

Durante un recorrido efectuado por Entorno Informativo por las calles de la invasión ubicada al norte de la ciudad, se observó que por las calles corren ríos de aguas negras, mientras que varios de los moradores portan machetes.

Sufren con el calorón

Aunque la mayoría de los vecinos cuenta con luz clandestina por medio de “diablitos”, con frecuencia falla y no pueden tener varios artículos conectados, por lo tanto, hay días en los que no pueden mitigar el calor y es insoportable estar en el interior de las casas.

Indicaron que ante la ola de altas temperaturas tienen que mojar las paredes de las humildes viviendas e incluso también ellos, para poder paliar el calor.

El agua es escasa en algunas viviendas, solamente la calle principal cuenta con el vital líquido, el cual, además de poder utilizarlo para las labores del hogar, les ayuda para poder aminorar las altas temperaturas, indicó Felipe Acuña, vecino de la invasión.

Asimismo, la falta de alumbrado público hace que la inseguridad incremente por las noches, por los tanto algunos vecinos prefieren no salir de sus viviendas al caer la tarde.

Los habitantes del sector relataron que son víctimas constantes de la delincuencia a plena luz del día, y durante la noche crece aún más la inseguridad, por lo tanto, les da miedo que los niños transiten por la colonia al salir de la escuela.

Algunos vecinos declararon que al finalizar la colonia se encuentra un basurero clandestino en el cual queman los desechos, porque el recolector de basura no circula por ese sector, asimismo, dijeron han encontrado cuerpos sin vida ya que los delincuentes aprovechan la lejanía y falta de vigilancia para dejar a sus víctimas.

Impera inseguridad y “tiradores”

En el recorrido efectuado por la zona habitacional, algunos vecinos externaron su preocupación por viviendas en donde los dueños venden estupefacientes las 24 horas del día y las autoridades están de acuerdo, dijo uno de los vecinos.

Además otra vecina del lugar, mencionó que es recurrente que en las calles de la invasión distribuyan con normalidad todo tipo de narcóticos.

Asimismo, comentaron que los niños para llegar a las escuelas tienen que caminar por largos y peligrosos tramos, donde corren el peligro de ser asaltados, además de cruzar por baldíos o campos donde no hay alumbrado público.

“Los niños se juntan de a muchos y en bolita se van y vienen a la escuela, pasan por un campito y no hay luz no hay nada, está bien feo” menciona un padre de familia “y los papás nos ponemos de acuerdo también a ver a quien le toca ir por ellos” agregó.

Urge agua, drenaje y trazado de calles

Los vecinos de la invasión Guayacán no cuentan con tuberías de agua, por lo que tienen que “jalar” el vital líquido mediante tuberías clandestinas aunque con cierta regularidad pasa una pipa suministrando agua, que muchas veces cobra por el servicio y no cubre a todo el sector.

Recientemente empezaron a instalar algunas tuberías por parte de Agua de Hermosillo, son pocos los beneficiados con éstas. Además de no contar con drenaje público y tener que improvisar fosas sépticas.

Asimismo, los vecinos de la invasión Guayacán externaron que si bien la pavimentación hace mucha falta, es urgente el raspado de calles ya que no se puede transitar libremente por la acumulación de maleza, agua estancada, hoyos y desviaciones, por lo que piden a las autoridades poner más atención a esa zona.

Exigen que los visite el carro fumigador

Debido a que la colonia es peligrosa el carro fumigador de la Secretaría de Salud y Ayuntamiento de Hermosillo no circula por ésta y los habitantes han sufrido en varias ocasiones por la picadura del mosquito transmisor del dengue.

“Los fumigadores nos dicen que tienen la orden de llegar hasta la Red 33 ¿y nosotros qué? ¿No nos enfermamos? Nunca ha subido el carro ese fumigador para acá”, mencionó María indignada vecina de la invasión.

Toman medidas preventivas ante rickettsia

Los perros callejeros en esta colonia abundan, la brigada de vacunación no los visita y corren el peligro de infectarse con rickettsia, para tomar medidas preventivas algunos dueños de perros optan por bañar a sus canes varias veces a la semana para que las pulgas y garrapatas no los invadan y así evitar el contagio en niños y adultos mayores “yo amarro a mis perros para que no se vayan y les peguen las garrapatas o coman basura en la calle” expresó Felipe de Jesús.