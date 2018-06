Anuncia Ernesto de Lucas abasto de agua

Este proyecto garantizará el abasto a colonias del norte, resolviendo una elemental exigencia que otras administraciones no quisieron atender

Porque todos los hermosillenses tienen los mismos derechos, a las colonias del norte y norponiente se les dignificará el servicio con un acuaférico que garantice el abasto las 24 horas con calidad y presión suficiente, expuso Ernesto de Lucas Hopkins.

“Vamos a terminar con esa injusticia, en mi gobierno atenderemos el legítimo reclamo de miles de usuarios que sufren por la baja presión del líquido”, dijo.

El candidato a la presidencia municipal de Hermosillo, de la coalición “Todos por Sonora”, consideró inadmisible que tantas familias sigan padeciendo este problema al interior de sus hogares.

Dijo que durante las últimas semanas ha recogido testimonios de vecinos en colonias como Los Jardines y Nueva Castilla, donde las familias se quejan por la baja presión y la constante premura de llenar tambos o baldes para abastecerse.

Y esto, comentó, deriva de la falta de atención de varias administraciones municipales que no quisieron, no pudieron o no percibieron un problema que tarde o temprano iba a hacer crisis.

Ernesto De Lucas dijo que el crecimiento hacia el norte trajo consigo el problema de baja presión, ya que los asentamientos se encuentran en zonas más elevadas que el resto de la mancha urbana.

“Eso ya lo tenemos visualizado, nuestro proyecto de Renovar Hermosillo resolverá de fondo ese problema: habrá agua para todos y con la presión suficiente a través del acuaférico”, manifestó.

Reiteró que su estrategia en materia de agua potable es integral, pues igual contempla la baja de tarifas en un 35 por ciento al eliminar de los recibos el cobro por saneamiento que se registró durante la administración 2009-2012.

En esa administración y la siguiente, hubo autorizaciones para incrementar primero a 20 mil y luego a 50 mil los usuarios en tarifas social pero no lo hicieron, en evidente desprecio hacia el bienestar de los hermosillenses, reveló.

De Lucas Hopkins dijo que durante su gobierno no sólo se cumplirá esa obligación, sino que incrementará de los actuales 16 mil a 120 mil usuarios los beneficiados con la tarifa social.

Explicó que en ese esquema se incluye a los adultos mayores de 65 años y discapacitados que vivan solos, madres solteras, jubilados y propietarios de viviendas cuyo valor catastral sea menor a 450 mil pesos.

De ninguna manera se sacrificará la eficiencia ni la calidad del servicio; al contrario, va a mejorar con el aprovechamiento del recurso al reparar o sustituir las redes de distribución, dijo.

“Mi gobierno será de resultados pensando en la gente, conforme a proyectos bien diseñados y les aseguro a los vecinos del norte: voy a resolverles su problema de agua en la causa de nuestro movimiento por Renovar Hermosillo”, apuntó Ernesto De Lucas