Facebook le dice adiós al ‘Me enflorece’ y ‘Me enorgullece’

La compañía Facebook ha decidido que no introducirá más reacciones específicas para fiestas o eventos culturales lo que se traduce en la desaparición de la bandera arcoíris utilizada durante el Mes del Orgullo el año pasado, la flor morada usada en el Día de la Madre, y el resto de reacciones relacionadas con un evento concreto.

La portavoz de Facebook Lisa Stratton ha afirmado, en declaraciones a Business Insider, que prescindirán de estos recursos a partir de ahora.

“Ya no haremos más reacciones personalizadas para los mayores eventos culturales y festividades”, ha detallado.

Facebook introdujo, como parte de una prueba, distintas reacciones para momentos concretos, como el día de la madre (flor morada), la celebración del Orgullo (un arcoíris), pero ha decidido no activarlos más nuevamente, lo que ha suscitado el descontento de muchos usuarios de la red social.

No obstante, aunque la bandera del Orgullo no esté disponible, Facebook está comprometido con la fiesta y con la comunidad LGTBI. Los usuarios podrán utilizar variedad de marcos, filtros faciales, ‘stickers’ y ‘hashtags’, no solo para dar visibilidad a la fiesta, sino también el resto del año, como ha informado la compañía en un comunicado publicado en su web oficial.