Entrega gobernadora  modernización de hospital en Navojoa

Claudia Pavlovich también entregó la obra de drenaje en la colonia Manlio Fabio Beltrones, la rehabilitación de la carretera Loma de Refugio-Buayacusi y becas a estudiantes

Con la entrega de la modernización del Hospital General, la construcción del drenaje pluvial en la colonia Manlio Fabio Beltrones, la rehabilitación de la carretera Loma de Refugio- Buiyacusi, y la entrega de becas a estudiantes, la gobernadora Claudia Pavlovich desahogó una intensa gira de trabajo, con acciones que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes del sur.

La mandataria entregó y supervisó los trabajos de modernización del Hospital General de Navojoa, obra anhelada desde hace muchos años por los habitantes del sur de Sonora, ya que desde su construcción hace 24 años, no registraba una remodelación de esta magnitud; en la obra se invirtieron un total de 26.24 millones de pesos.

“Quiero recorrer, quiero ver cómo quedó, me gusta mucho revisar los baños, revisar exactamente todas las áreas para que la gente, pues con el dolor que viene por alguna razón, por lo menos se sientan bien atendido, dignamente, que están en un lugar digno como se merece la gente de Navojoa y de la región, con ustedes, con las enfermeras, los médicos, los camilleros, el personal de intendencia y todos que hemos logrado hacer esto”, dijo.

El recién remodelado Hospital General de Navojoa cuenta con letreros en español y en lengua Mayo, destacó, para ser la primera infraestructura en Sonora en contar con señalización en beneficio de los habitantes de comunidades indígenas en la entidad.

Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en Sonora (SIDUR), señaló que en el Hospital General de Navojoa se construyó la fachada principal, el área de consulta externa, baños, sala de espera, consultorios y farmacia.

Posteriormente, Pavlovich Arellano se dirigió a la colonia Manlio Fabio Beltrones, donde entregó la construcción del drenaje pluvial, obra que viene a solucionar las graves inundaciones que se registraban en esa zona y los problemas de salubridad en el área.

“Son obras que sí cuentan y a la hora de que llueva, ya ustedes no van estar con el Jesús en la boca, de que se quedaron sin nada, porque se inundaron. Aquí están obras sentidas de hace muchos años y aquí estamos cumpliendo a la gente de Navojoa”, enfatizó la mandataria, acompañada de María Leticia Navarro Duarte, Alcaldesa de Navojoa.

En esta obra se aplicaron 36.55 millones de pesos, dijo la Gobernadora Pavlovich, para la construcción de dos mil 100 metros lineales, trabajando además siete mil metros cuadrados con vialidades colectoras de concreto.

Pavlovich Arellano entregó también la rehabilitación de la carretera Loma de Refugio – Buiyacusi, con una inversión de 13 millones 114 mil 2 pesos, que se suman a los dos mil 500 kilómetros rehabilitados y a los cerca de tres mil 300 millones de pesos que han invertido desde el inicio de la administración.

Entrega becas a estudiantes

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano supervisó e hizo entrega de tres mil becas a estudiantes de primaria y secundaria de escuelas oficiales de la entidad, en la Escuela Primaria 20-30 de Navojoa.

Indicó que con el cierre del ciclo escolar entregaron un total de 26 mil 339 becas en Sonora, para el apoyo económico de niños, niñas y adolescentes de la entidad, a fin de que puedan continuar con sus estudios.