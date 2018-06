El poder de “la chancla” aterroriza hasta a un feroz león

No lo niegues, tú mamá aún tiene el poder de controlarte con sólo pronunciar la palabra “chancla”. Pero no hay por qué avergonzarse, no sólo a ti te pasa eso y a partir de hoy, podrás decir que compartes el temor con uno de los animales más feroces.

Lo anterior, podemos comprobarlo en un video en el que se ve al guardián del safari Tagan en Crimea, Ucrania (sí, hasta allá llega el legado de las mamás mexicanas), controlando a toda una manada con la magia de su chancla.

Oleg Zubkov, hizo que media docena de leonas y un león macho dominante huyeran asustados luego de encontrarlos molestando a una de ellas.

En las imágenes, Zubkov se baja decididamente de su camioneta y acude al rescate de una de las leonas más pequeñas, el grupo se dispersa pero el valiente león no duda en acercarse con una actitud amenazante que se disipa de inmediato cuando el hombre se quita la chancla. Entonces, el enorme animal se aleja con la cola entre las patas.

“Están siendo traviesos y aquí viene la ‘zapatilla mágica'”, dice Oleg. “Esta es un arma aterradora”, agrega, dirigiéndose a un grupo de turistas.

Fuente: SDP noticias