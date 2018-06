Cae México ante Inglaterra 1-2

México fue el campeón sin corona en el Torneo Esperanzas de Toulon.

El estratega de la Selección Nacional Sub-21, Marco Antonio Ruiz, declaró tras la Final perdida 2-1 ante Inglaterra, que el Tri fue el que mejor nivel mostró durante la justa, a pesar de no haberse quedado con el título.

“Fuimos el equipo que mejor futbol a lo largo de todo el torneo hizo. Hoy no creo que fue la excepción aunque hubo un momento de descontrol después de un accidente que tuvo nuestro portero y desgraciadamente el equipo si descontroló un poquito.

“A lo largo del juego me parece que el equipo tuvo más tiempo la posesión de la pelota, tuvo buena circulación, algunas llegadas y al final no pudimos reflejarlo en el marcador”, confesó “El Chima” Ruiz, DT verde.

El entrenador ve con buenos ojos a su combinado, que buscará llegar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.

“Es un gran futuro, contamos con una buena Selección, son jugadores que van creciendo, que varios de ellos juegan en Primera División y que esperemos que sigan creciendo porque vienen cosas muy importantes, este es el inicio del proceso olímpico”, dijo.