Afirma Osorio que llegan bien al Mundial

A pesar de caer en su último juego de preparación, Juan Carlos Osorio le vio buenas cosas al Tri por lo que aseguró que México llegará en gran forma al duelo ante Alemania.

“Es una prueba interesante, necesitamos prepararlos a todos, darle minutos a todos, Giovani tiene la oportunidad de iniciar, de jugar en dos posiciones diferentes. Marco participa en el juego, Jonathan… me parece que considerando lo que teníamos planeado y lo que pensábamos aprender del juego de hoy, nos sirve de preparación y seguramente vamos a estar muy bien para el Mundial”, consideró.

El técnico cafetalero indicó que el encuentro fue fundamental para conocer el estado físico de Andrés Guardado y Héctor Moreno que no habían tenido actividad en el último par de cotejos amistosos del Tri por lesión.

“Fue una gran prueba para jugadores como Héctor Moreno, como Andrés que hacía más de cuatro semanas que no jugaban un partido y menos de este nivel. Creo que nos dejan convencidos que van a estar para el Mundial y obviamente que juntando a todo el equipo vamos a tener buenas posibilidades”, expresó.

Osorio negó que Héctor Herrera, quien se ausentó de la concentración para arreglar un problema personal supuestamente surgido a partir de la fiesta que tuvo el Tri el sábado pasado, abandone a México para la Copa del Mundo.

“¿Que Héctor no va a ir al Mundial? desconozco totalmente esa versión. Por todo lo que he conversado con Héctor, está feliz de estar acá. Creo que tuvo su día, que era necesario, para solucionar su situación personal, regresó y hoy nos demostró que está para jugar”, concluyó a TDN.