Va el Tri por el título en Toulon

Sólo un gigante se interpone entre el Tri y la gloria de Toulon.

En tan sólo 15 días, el equipo de Marco Antonio “El Chima” Ruiz se las arregló para pasar de ser el caballo negro del Torneo Esperanzas de Toulon, a convertirse en un serio candidato para quitarle el trono al actual bicampeón Inglaterra, su rival en la Final.

El Tri, potenciado por el descaro de elementos como Diego Lainez, Roberto Alvarado y Uriel Antuna, se verá las caras con Los Tres Leones por segunda vez en el torneo, luego de que el primer encuentro, de Fase de Grupos, lo cerró con un entretenido empate a 0-0, que pudo terminar en victoria para los mexicanos.

Tras ese partido, Aidy Boothroyd, DT del conjunto inglés, quedó con una buena sensación de México, al que ya ve como una verdadera amenaza.

“Creo que son un muy buen equipo. Tienen sus fortalezas, y debilidades también, como nosotros. No hay mucho qué hacer, esperamos un juego muy duro cuando juguemos ante ellos el sábado (hoy).

“La clave para nosotros es mantenernos en calma mientras ellos estén relajados en la cancha y en la banca. Tenemos que estar seguros de tener control emocional, jugar nuestro futbol y detener sus llegadas porque tienen buenos jugadores”, explicó Boothroyd.

Pese a que el Tri es peligroso con jugadores como Lainez, Alvarado, Antuna y Eduardo Aguirre, goleador del torneo, podrían tener la baja de César Montes, por lesión.

“Somos fuertes en la profundidad de nuestro equipo, tenemos suerte de tener un sistema definido.

“Ayuda tener jugadores tan competitivos, no tenemos jugadores egoístas, el equipo siempre es primero. Cuando los jugadores están en su mejor forma se desempeñan bien, eso me ayuda a sacar lo mejor de algunos otros que no estén en su mejor momento”, sentenció el estratega inglés.

Al Tri le resta ponerle la cereza en el pastel, aunque faltará tumbar al gigante de Toulon.