Suma Soria siete salvamentos

Trayce Thompson conectó un sencillo productor en el séptimo inning frente a Chris Sale, Dylan Covey lanzó seis entradas como parte de una labor de tres hits y los Medias Blancas de Chicago superaron el viernes 1-0 a los Medias Rojas de Boston.

Kevan Smith bateó dos imparables y anotó la única carrera tras abrir el séptimo capítulo con un doble por regla de terreno. Thompson lo remolcó al plato con un sencillo y un out para ayudar a Chicago a romper una racha de seis derrotas frente a Boston.

Covey (2-1) le mantuvo el paso a Sale (5-4), ex as de los Medias Blancas que perdió su tercer encuentro consecutivo, a pesar de que ponchó a 10 en ocho entradas.

Jace Fry y Nate Jones lanzaron cada uno un inning sin tolerar carreras, y el mexicano Joakim Soria obtuvo su séptimo salvamento.

Por los Medias Blancas, el venezolano José Rondón de 4-1. Los cubanos José Abreu de 3-0 y Yoan Moncada de 4-0.

Por los Medias Rojas, los dominicanos Eduardo Núñez de 3-0 y Rafael Deversde 3-1. El venezolano Sandy León de 3-0.