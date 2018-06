Ni la nómina paga “Presimun” priísta

Al fin regularán los “doble remolque”

Llegan al hartazgo grupo de locatarios

Algunos guardias son viles hampones

Ni la nómina paga “Presimun” priísta…Quien vaya que ya casi le dijo ¡quítate que hay te voy!, al tan llevado y traído alcalde panista de Guaymas, Lorenzo De Cima, es el “Presimun” priísta de Empalme, Carlos Enrique Gómez Cota, por como los empleados del Ayuntamiento han tenido que ponerse en huelga de hambre para que les puedan pagar sus sueldos. De ese pelo.

A eso es a lo que recién tuvieron que llegar un trío de trabajadores de la Comuna empálmese, luego de que acumularan varias quincenas sin que les pagaran, de ahí que con pancartas en mano se le plantaran a Gómez Cota, que muy en ello soñó despierto con volver a ser candidato, cuando ni siquiera ha tenido la capacidad para garantizarles o asegurarles sus salarios a la plantilla laboral a su cargo. ¡Tómala!

Luego entonces a ese punto es que estuvo la ventaneada contra el munícipe rielero, a quien no por nada ya lo califican como el peor Presidente Municipal en la historia de esa localidad y no es para menos, por como públicamente le han exhibido el incumplimiento de algo que debería ser una prestación operativa normal en la administración de un municipio, como es el pago de la nómina. ¿Qué no?

En lo que es un reflejo de que Carlos Enrique ha sido un soberano fiasco como “primera autoridad”, por de a cómo hasta en lo más elemental ha fallado, como en está ocasión se lo echaran en cara un Edmundo Martínez, Jesús Rodríguez y Pedro Terán, que trabajan en diferentes dependencias municipales, luego de que por medio de letreros le reclamaran que sus familias tienen hambre. ¡Pácatelas!

Más menos en esos términos “le pegaron” una “quemada” a Gómez Cota, al hacer crisis esa falta de recursos, por no ser los únicos a los que les ha quedado a deber por la prestación de sus servicios laborales, porque ahora a los que también les salieron con que a “Chuchita la bolsearon”, es a los bomberos, por lo que ya tocó fondo esa falta de liquidez, por las manifestaciones que le hicieran.

Y como una cosa lleva a otra, de ahí los asegunes que hay, de que si qué ha hecho con la “lana” pública que “administra” y por lo visto no muy bien, como para no tener para lo más básico, de ahí el porque también le gritaran que esa es la consecuencia de haberle dado poder y dinero a un “piojo”, a partir de que antes no había pasado de ser un lidercillo sindical maquilero. De ese vuelo.

Por fin regularán los “doble remolque”…Y para los que sí aplica aquello del que, ¡más vale tarde que nunca!, es para los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por el anuncio que recién hiciera el subdirector de Transporte del Centro Sonora, Carlos Espinoza, de que a partir del presente mes de junio regularán el tránsito de los “doble remolque” por la carretera de Cuatro Carriles.

Y es que en lo que debería de ser una disposición por sentido común o por “de faol”, la cosa es que hasta ahora la estarán reglamentado, por la cantidad de accidentes que se han estado presentado en las rúas federales, muchos de ellos de consecuencias fatales, de ahí que ahora los camiones de carga doblemente articulados o con dos “cajas”, deberán contar con un permiso de la SCT para poder circular. ¡Vóitelas!

Toda vez que a partir de las inspecciones que han hecho, afloró que los aparatos para enganchar el segundo remolque presenta desperfectos, provocando que ya a velocidad y con el movimiento se suelte la caja y sobrevenga un siniestro carretero, como algunos que ya se han registrado y es por lo que desde ya están poniendo en práctica esa medida, como resultado de que tal vez están reviendo un “Ley Muerta”.

Porque se supone que ese tipo de camionzotes sólo deben transitar por autopistas y carreteras de 12 y 14 metros de ancho, lo que es una prohibición que simplemente han violado, por como “muerden” el carril de un lado, poniendo en peligro a los usuarios, ante la complacencia de los de la SCT, como también de Policía Federal de Caminos o “Preventiva”, por como los dejan pasar sin pararles el alto.

Aunque hasta ahora a Espinoza y el delegado de la SCT, Javier Hernández, igual les había valido, por como no regulaban ningún tipo de esas remolcadas, pero según esto ahora sí las multarán y asegurarán.

Llegan al hartazgo grupo de locatarios…Los que todo hace indicar que ya llegaron al hartazgo, por como amenazan con hacerse justicia por su propia mano, son los Locatarios de la Central de Abastos del Mercado Francisco I. Madero, ubicado al Poniente de esta “Capirucha”, ante la ola de robos de la que han venido siendo objeto en sus changarros, de ahí que se la estén sentenciando a los ladrones.

A tal grado ya están de desesperados por tanta robadera, que colgaron una manta de advertencia en la que más menos se lee que a quien sorprendan robando dentro de las bodegas y los carros de los clientes, les partirá su “mauser”, por no decir más feo, porque no lo mandarán al hospital, sino al panteón, por lo que así está ese frente anti-“cacos” que están haciendo los propietarios de más de 400 negocios. Así el dato.

Así advierten que les irá a las “ratas de dos patas” que agarren infragantis, después de que dichos comerciantes concluyeran que las autoridades no hace nada por más que les reportan esos atracos, toda vez que los policías les salen con que no pueden proceder, porque a los hampones necesitan “agarrarlos con las manos en la masa”, de ahí el porque estén actuando de esa manera. ¿Cómo la ven?

Pues si bien manejan que siempre habían enfrentado esas raterías, pero a últimas fechas se ha llegado al extremo, de que hasta carros cargados con mercancía les han robando, al dispararse la incidencia, de ahí que otra medida preventiva que implementaran, es el entre ellos crear un grupo de WhatsApp para estar comunicados y en permanente contacto, además de turnarse para hacer rondines de vigilancia.

En lo que sobra apuntillar que es un ¡S.O.S! o alerta para el Comisario General de la Policía Municipal, Jorge Suilo Orozco, por esa acción que están tomando los comerciantes en cuestión, a partir de su impotencia, por ya no sentir lo duro, sino lo tupido, por como ya los traen Lazaros, lo que a querer y no pero está poniendo en entredicho la supuesta sectorización policial que hay hoy en día. ¡Ups!

Son algunos guardias viles hampones…Con el que se confirmó lo que ya es toda una cruda realidad, como es el que hoy en día hay cada delincuente camuflajeado de guardia de seguridad privado, es con el arresto de Eduardo Guadalupe, de 25 años, un vigilante de comercios de esta Capital que andaba drogado y con una arma de fuego hechiza, de ahí el porque lo reportaran a la Policía. Así de grave.

O séase que es un nuevo suceso de esos en el que se ve envuelto un guardián de una empresa particular, que demuestra que siguen sin cumplir con las normas establecidas por los operadores de la Secretaría de Seguridad Estatal, de la que es titular Adolfo García Morales, por ser evidente que no están utilizando ningún filtro para hacer sus contrataciones de ese tipo de personal, que se supone debería ser intachable.

Y para prueba está que el que dicho joven que “andaba bien arriba” en horario de trabajo, cuando vigilaba la plaza comercial denominada El Patio, ubicada en bulevar De los Ganaderos y carretera a Sahuaripa, contaba con ordenamiento de arresto desde el 2017 por atraco con violencia en las personas, de lo que se deduce que era toda una fichita y no apto para desempeñar esa función de vigilancia. ¡Ñácas!

De ahí que esa sacada a flote que le diera a la compañía a la que pertenecía el citado drogadicto, por aquello de que no pudo aguantarse las ganas de drogarse en su área laboral, corrobora que esas empresas no están cumpliendo con los más mínimos protocolos para enrolar a sus empleados, por ser estar más que claro que ni siquiera checan si tienen cuentas pendientes con la Ley, como esta vez. Así la negligencia.

Ante lo que hay que ver si ese negocio de “Inseguridad” no es de los que representa el cabecilla sindical de los guardias de seguridad privada, Claudio Huidobro Cárdenas, o en su caso es de las que en su momento ha criticado por pagarle sueldos de hambre a sus trabajadores, de ahí que no les pidan muchos requisitos, ante lo que deberán “apretar tuercas” García Morales y compañía, para impedir eso.

