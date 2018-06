Será Ricky Martin papá de gemelas en octubre

Actualmente, el intérprete de “Livin la Vida Loca” reside junto a su esposo, Jwan Yosef, y sus gemelos Matteo y Valentino, en una casa en Beverly Hills

La familia de Ricky Martin y su esposo, Jwan Yosef, se agrandará ya que ambos están esperando gemelas para octubre, reportó El País.

Aunque el cantante y su pareja han mantenido las cosas en silencio, diversos medios de Estados Unidos han estado especulando al respecto.

Martin confesó en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen que deseaba volver a ser padre pero, esta vez, de una niña.

“La niña bonita de papá tiene que venir. Es curioso, porque la manera en la que tenemos los bebés me permite elegir el sexo. Así que las niñas están de camino”, dijo el artista.

Martin hizo público su matrimonio con Yosef en enero de este año, y detalló que llevaron a cabo todos los procesos necesarios para formalizar su relación.

“Intercambiamos votos e hicimos todos los juramentos que había que hacer. Firmamos todos los papeles que necesitábamos, el acuerdo prenupcial y todo lo demás”, dijo.

Actualmente, el intérprete de “Livin la Vida Loca” reside junto a su esposo y sus gemelos de nueve años, Matteo y Valentino, en una casa en Beverly Hills, Los Ángeles.