Persisten anomalías en el transporte público

Dany Ortega

Exhorta la Unión de Usuarios a no pagar la tarifa de nueve pesos si no cuenta con ese servicio, e hizo un llamado al Gobierno del Estado para que “meta en cintura” a los concesionarios

Pese a que está vigente la reglamentación que obliga a los concesionarios a encender el aire acondicionado de las unidades del transporte público, son menos de cien camiones los que están equipados con esos dispositivos en evidente desacato a la ley, aseveró el presidente de la Federación de Uniones de Usuarios de Sonora (FUUS), Ignacio Peinado Luna.

Ante ello exhortó a los usuarios a no pagar la tarifa de nueve pesos si no cuenta con ese servicio, e hizo un llamado al Gobierno del Estado para que “meta en cintura” a quienes no cumplen la ley.

“Me parece muy injusto que abusen de la necesidad de los usuarios, ojalá que mejoren el servicio porque este es el único medio de transporte para miles de hermosillenses”, expresó.

Añadió que esta situación lastima los derechos de la ciudadanía porque al pagar la tarifa se tiene que brindar las mejores condiciones, tal y como está contemplado en el Artículo 149 del Transporte Público, y lo cual se debe hacer valer por parte de las autoridades.