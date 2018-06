Entre lágrimas y gran alboroto, fans reciben a Almeyda en su llegada a México

El hasta ahora técnico de Chivas, Matías Almeyda, llegó al aeropuerto de Guadalajara luego de pasar unos días en Argentina, en dicha terminal fue recibido por decenas de hinchas rojiblancos que, al borde de las lágrimas, pidieron al timonel que se quede al frente del equipo.

Pese a que Almeyda no anunció su salida, es casi un hecho que deje al cuadro tapatío después de la novela que se gestó durante los últimos días.

“Agradecerles a todos ellos, soy un agradecido. Estuve siguiendo toda la telenovela por las redes sociales y el apoyo de la gente y los jugadores, soy un agradecido, es algo que me ha emocionado y que no me voy a olvidar nunca en mi vida de todo eso”, comentó el ‘Pelado’.

“Es lo que hemos generado durante todo este tiempo algo bueno en Chivas, un Chivas ganador, un Chivas que ha competido en todos los torneos, creo que por intermedio del fútbol hacer felices a las personas”, agregó.

Se especula que Almeyda se reunirá en las próximas horas con la plantilla para comunicarle su decisión de abandonar la escuadra, y luego de ello ofrecerá una conferencia de prensa en aras de enterar a los medios de comunicación y a la parcialidad sobre su futuro.

Fuente: SDP noticias