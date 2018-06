Interesante conocer la mezcla de derecha e Izquierda con PAN-Morena-PRD en Sonora

Será interesante conocer el resultado de la mezcla del agua con el aceite, o de militantes de la derecha (PAN) con los de izquierda (Morena), ya que, de los 72 municipios de Sonora, 27 tendrán panistas representando a Morena en las candidaturas, además, nueve candidatos a diputaciones locales, también azules, que competirán con disfraz de la izquierda. Después del 01 de julio, se conocerán los resultados, pero sí les aseguro que los izquierdistas no votarán por los panistas.

En el actual proceso electoral los dirigentes de los partidos políticos dijeron “fuera máscaras” y se abrieron de capa mandando “a volar” las ideologías, por lo que acabaron las izquierdas, las derechas y las de centro. Ahora los políticos buscan llegar a los puestos públicos a como dé lugar, para salir beneficiados – unos pocos- para gozar las mieles del poder que da la Presidencia de la República, las gubernaturas, las alcaldías, las senadurías, las diputaciones federales y locales.

Para nadie es un secreto que alcanzar el poder político en México, es dejar muchos sufrimientos, mortificaciones y el estrés, esos que provocan el no poder pagar los altos cobros de la electricidad, los estudios de los chamacos, los recibos del agua, cable, teléfonos, fijos y celulares, pero, sobre todo, los alimentos, que cada día suben y suben los precios de los productos básicos. Falta agregarle el vestido, el calzado, los camiones urbanos y los gastos de recreación.

Para las próximas elecciones podría desaparecer los partidos políticos, parque de nada servirán los membretes si no cuentan con militantes. Los que se afilian a los partidos deben de conocer las reglas del juego, los principios de doctrina y sus tendencias. De nada sirve que la militancia piense y actué de una forma, si sus dirigentes en lo “oscurito” llegan a acuerdos, los de derecha con los de izquierda y viceversa. Esto que hicieron las dirigencias en este año, se reflejará en la militancia.

O eres de derecha o de izquierda, no se pueden mezclar, al menos hasta antes de esta elección no se podía; ahora, vamos a conocer los resultados de esta mezcla después de las elecciones. Si resulta bien, podrían formar un partido que se podría llamar Morpan, Morepan, o, Panmor…Lo que sí les digo, para mí, Morena no es un partido de izquierda, como tampoco lo es MC o Pas, no sé qué ideología pasen por sus mentes…Creo que ya no existen las ideologías en los partidos.

Entrega Gobernadora Pavlovich hospital modernizado a la región del Mayo

Con la entrega de la modernización del Hospital General, la construcción del drenaje pluvial en la colonia Manlio Fabio Beltrones, la rehabilitación de la carretera Loma de Refugio- Buiyacusi, y la entrega de becas a estudiantes, la Gobernadora Claudia Pavlovich desahogó una intensa gira de trabajo, con acciones que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes del sur.

La Gobernadora Pavlovich entregó y supervisó los trabajos de modernización del Hospital General de Navojoa, obra anhelada desde hace muchos años por los habitantes del sur de Sonora, ya que desde su construcción hace 24 años, no registraba una remodelación de esta magnitud; en la obra se invirtieron un total de 26.24 millones de pesos.

“Quiero recorrer, quiero ver cómo quedó, me gusta mucho revisar los baños, revisar exactamente todas las áreas para que la gente, pues con el dolor que viene por alguna razón por lo menos se sientan bien atendido, dignamente, que están en un lugar digno como se merece la gente de Navojoa y de la región, con ustedes, con las enfermeras, los médicos, los camilleros, el personal de intendencia y todos que hemos logrado hacer esto”, dijo.

El recién remodelado Hospital General de Navojoa cuenta con letreros en español y en lengua Mayo, destacó, para ser la primera infraestructura en Sonora en contar con señalización en beneficio de los habitantes de comunidades indígenas en la entidad.

Disponible convocatoria de becas para alumnos de escuelas particulares: SEC

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC), a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (IBCEES), dio a conocer la apertura de la convocatoria de becas para alumnos de escuelas particulares, con el objetivo de que gocen de dicho beneficio durante el Ciclo Escolar 2018-2019.

El Encargado de Despacho de la SEC, José Víctor Guerrero González, anunció qué del 8 al 28 de junio, los interesados podrán llevar a cabo el proceso de llenado de solicitud y registro a través del portal del instituto www.becasycredito.gob.mx, donde también se especifican las fechas establecidas de acuerdo al nivel educativo de los estudiantes.

Señaló que la beca corresponderá a la deducción del 40 por ciento del monto de la colegiatura del beneficiario por parte de las instituciones educativas particulares de Preescolar, Primaria y Secundaria; así como del 50 por ciento en Media Superior, Técnico Superior Universitario (TSU), Licenciatura, Posgrado y Cursos de Capacitación.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el lunes, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

