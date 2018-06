Acepta Juan Carlos Osorio poca empatía con mexicanos

El director técnico del TRI dice que aún no se gana la confianza de la afición

Juan Carlos Osorio llegó al banquillo de la Selección Mexicana de Futbol en octubre de 2015, y casi mil días después, a sólo una semana de arrancar el Mundial de Futbol de Rusia 2018, no considera que el fanático mexicano crea en él.

El director técnico colombiano del Tri dijo, además, en charla con BBC, que, para él, un buen resultado de México en el mundial sería el anhelado quinto partido, pero sabe que hay equipos de gran calidad que harán complicado ese anhelo para el representativo azteca.

“Creo que no (risas)”, dijo Osorio cuando le preguntaron si ya pudo ganar la confianza de los aficionados mexicanos. “Creo que el mexicano promedio en las calles escucha demasiadas informaciones. Algunas de esas informaciones no son verdad y espero que podamos cambiar eso durante el Mundial. Si eso no sucede, afrontaremos la realidad. Ellos tomarán una decisión y nosotros tomaremos la nuestra”, añadió el estratega.

Cuando le preguntaron sobre lo que sería un buen resultado para México, señaló: “Para mí, llegar a cuartos de final, esperemos que semifinales. Ese es nuestro objetivo. Sabemos que hay equipos muy, muy buenos. Si comparamos nuestros mejores 11 jugadores contra los mejores 11 de cualquier otro equipo creo que estamos muy parejos”.

Sin embargo, cree que hay cierta desventaja. “Pero el mayor problema es el jugador 12, 13 en adelante. Hay equipos muy fuertes como Alemania. Su jugador número 20 puede ser tan bueno como el jugador número 10. Quizás esa sea la mayor diferencia con nosotros”, aceptó.

“Es por eso que insistimos diciendo a los jugadores que nuestra mayor oportunidad en el Mundial depende solo y exclusivamente de nuestros futbolistas. Estamos intentando convencerlos de que jueguen o no en sus respectivos clubes, la única cosa que tienen que hacer es mantenerse atléticamente en la mejor forma. Y si lo hacen tendrán una buena oportunidad en el Mundial”, insistió.

Sobre el desempeño de Osorio, Decio de María, aún presidente de la Federación Mexicana de Futbol, externó, también para BBC: “Lo único que puedo asegurar es que ha sido un gran entrenador. Le encanta ser el técnico de la Selección Mexicana y quiere marcar una diferencia en este mundial. Estamos preparados, construimos un equipo basado en la idea de que la situación sea distinta en Rusia”, apuntó.