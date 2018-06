Vuelven agitar las aguas saboteadores

Que llega al extremo cabecilla sindical

Viento en popa la llamada “Ley Pano”

Vaticinan la tercera derrota de AMLO

Vuelven agitar las aguas saboteadores…Y a pesar de que hasta ahora no se han aclarado las denuncias que se han presentado por presuntos sabotajes, es evidente que éstos han continuado, como lo denota el que ahora saliera a flote uno más, está vez en perjuicio de Agua de Hermosillo (Aguah), según lo ventilado por el director de Operación e Ingeniería, José Sergio Pablos Gutiérrez. De ese pelo.

Lo que pone de manifiesto que hay interesados en seguir creando un clima de inestabilidad en esta Capital, por como en esta ocasión ahora sí que “les movieran las aguas” a los operadores de ese organismo paramunicipal, aunque lo más grave es que no es la primera ocasión en que los sabotean, afectando la red de distribución y el suministro para los usuarios, al dejarlos sin el vital líquido. ¡Zaz!

Y para prueba está el que ahora personas ajenas a Aguah intentaran sustraer el flotador del Tanque 5 de Febrero, ubicado en la colonia Cañada de los Negros, el cual localizaron flotando en el interior de la tubería de 18 pulgadas, a pesar de que es un contenedor de acero de forma cilíndrica, utilizado para medir los niveles de llenado, de ahí que a todas luces se evidenciara que fuera manipulado. ¡Pácatelas!

Por ese motivo es que no se necesita ser un brujo ni nada parecido, para caer en cuenta que como consecuencia de ese atentado, es que áreas habitacionales aledañas a donde se encuentra ese depósito sufrieran la falta de ese elemento acuático, entre ellas la 5 de Mayo, Country Club, Mariachi y Rinconada Nuevo León, entre otras, principalmente en lo relacionado con la baja presión. ¿Cómo la ven?

Y es que después de que los buzos de ese órgano operador hicieran una inspección, detectaron dicha falla representada por ese cilindro en el tubo de salida de esa tanqueta, lo que podría ser una respuesta a las quejas que en los últimos días había habido, referentes a que “se había estado yendo el agua”, como se dice popularmente, al punto de que ya preguntaban si habían vuelto los tandeos.

Tan es así que en el ínter lo que son los representantes de esa institución, de la que es titular Renato Ulloa Valdez, tuvieron que salir a precisar el dato, de que de entrada en lo que son las épocas de verano o de los calorones, tiende a bajar la fuerza del chorro que sale de las llaves, como resultado de que aumenta el consumo casi al doble, al haber una mayor demanda por razones obvias. De ese tamaño.

Es por eso que Pablos Gutiérrez apuntillara, que si bien ese consumismo se les ha disparado por las dos semanas seguidas con temperaturas mayores a 40 grados, lo que les ha causado variaciones en el abasto, pero que esa situación se torna más delicada con esos hechos evidentemente intencionales, con los que se presume que quieren confundir a la ciudadanía, para mandar el mensaje de un supuesto desabasto.

Que llega al extremo cabecilla sindical…Al que sí que le sigue quedando aquello de que, ¡ahora los patos quieren tirarle a las escopetas!, es al grillero cabecilla del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Hermosillo, Salvador Díaz, y es que ahora paralizaron el servicio de recolección de basura en protesta porque según él no se ha pagado la póliza de seguro de los camiones.

Por lo que ahí tienen que por esa nueva grilla de Díaz Holguín, a casi 52 mil viviendas del norte de la ciudad no les recogieron el basurerío, por ser a las que les tocaba el miércoles, luego de que no prestaran el segundo turno, o el de la tarde, después de que 180 empleados de esa área dejaran de trabajar, en lo que es un atentado contra la salud, por el calor que está haciendo, como para que los dejen con ese cochinero.

A ese extremo ha llegado la afectación que le ha estado provocando a los hermosillenses el agitador del “Chava” Díaz, por tomarse facultades que no le corresponden, como el exigir que le enseñen los papeles que amparan que dicha aseguranza está liquidada, al inventar que no pueden exponer a los choferes a laborar en recolectores que no estén asegurados, cuando la Comuna es la que respondería.

Pues quien luego luego lo desmintió y “le mató el pájaro en la mano”, y no es albur, es el coordinador de Servicios Públicos, Luis Pérez, al revirarle que él más que nadie sabe, que la cláusula 12 del Contrato Colectivo de Trabajo especifica muy clarito que el Ayuntamiento asume la responsabilidad económica y legal en caso de algún percance o pérdida de vida durante la jornada laboral. ¡Qué tal!

Luego entonces así estuvo la descobijada para el alborotapueblos de Díaz, con esa exhibida que le diera Pérez Pumarino, precisando que únicamente no aplica esa protección, en caso de que los chafiretes sindicalizados se accidentaran yendo bajo los efectos del alcohol o alguna droga, de lo que se deduciría que está abogando por ellos, porque todos son alcohólicos o drogos, que no se cree que así sea.

Va viento en popa la llamada “Ley Pano”…Vaya que partiendo de las 10 mil consultas que ya alcanzara, con sus respectivas firmas de apoyo, la que va que vuela para ser toda una realidad, es la por algo ya muy afamada y conocida como “Ley Pano”, que es la que impulsa el hoy candidato a diputado local por el PRI, Epifanio “Pano” Salido, para que le apliquen prisión preventiva a los ladrones. ¡Órale!

En lo que es un reflejo de la aceptación que tenido esa iniciativa, que desde hace dos años ha promovido Salido Pavlovich, en aras de reformar el tan llevado y traído Nuevo Sistema de Justicia Penal, para que se ajusten las penalidades en lo que tiene que ver con un delito que es de los más sentidos por la sociedad, como es el de robo a vehículos, comercios y casas, y así pueda encarcelarse a las “ratas de dos patas”.

Con ese fin es que “Pano” Salido ha venido realizando foros de consulta con los sectores más representativos de la población, a fin de socializar o “empapar” a la gente de esa propuesta con la que se busca contrarrestar la percepción de impunidad que ha generado el tachado de alcahuete nuevo marco legal, por como los rateros ahora pueden llevar el proceso en libertad, de ahí que ya ni la cárcel pisan.

Es por lo que consideran que hasta parecen poquitas esas rúbricas de respaldo logradas por Epifanio, por ser de sentido común que no hay quien no quiera sumarse a esa cruzada reformadora, para que pongan tras las rejas a los amantes de lo ajeno, por hoy en día ya nadie salvarse de esas robaderas, como lo deja entrever que en menos de un mes de esa consultada, hubieran llegado a esa cifra. De ese vuelo.

De ahí que den por descontado que esa estadística seguirá aumentando con un saldo a favor, y más porque también la han estado promocionado por la vía virtual, por medio de la página PanoSalido.mx; así como por el Whatsapp LEY PANO 6621-49-58-26, es decir, que por donde han podido, con la esperanza de concretar esa modificación jurídica, en caso de que repita como legislador, que todo pinta que así será.

Ya que contrario a sus rivales, lo que es Salido es el que más muestras ha dado de ser de lo más transparente, como lo ejemplifica que sea uno de los dos únicos candidatos a diputados locales que han presentado la famosa declaración patrimonial 3de3, para constatar que no tiene conflictos de interés, de un total de 113 abanderados de todos los colores partidistas, ya que el otro es Ulises Cristópulos Ríos.

Vaticinan la tercera derrota de AMLO…Y en tanto que el candidato presidencial de Morena o por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ya anunció que festejará por adelantado su posible triunfo, al cerrar su campaña con un festival artístico en el Estadio Azteca, el que ayer anduvo por “Hornosío” para pronosticarle que volverá a perderá, es Armando Ríos Piter. ¡Ñácas!

Es el mismo Ríos Piter que fuera suspirante “a la grande”, pero como contendiente independiente, y que al no reunir las firmas requeridas después “torciera el rabo” y se sumará al gallo del PRI, José Antonio Meade, del que ahora esa vocero, al señalar que el “Pejecandidato” siempre pierde en el último tramo de las elecciones, pero no porque se la roben, sino porque no logra convencer con su proyecto al pópulo.

Y es que en base a la visión del también senador independentista con licencia, para nada ve que a la tercera vaya a ser la vencida para López Obrador, y por el contrario ocurrirá lo mismito que en las otras dos contiendas en las que participara, por lo que nuevamente saldrá con que alguien le hizo trampa y se hará la víctima, aunque la novedad es que ahora amenazó con “soltar al tigre”. Así el vaticinio.

Sin embargo mientras que lo que es Armando está presagiando que el voto útil o de los indecisos le favorecerá a Meade Kuribreña, mismo que se definirá después del tercer debate a realizarse el en Mérida el próximo martes, lo que es Andrés Manuel ya adelantó que hasta artistas habrá en el cerrojazo que dará bajo protesta, después de que no le quisieran prestar el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Vóitelas!

No obstante y que con eso le hicieron un favor, porque le permitirá mostrar que “tiene pueblo”, si es que llena el Azteca; a diferencia del “candidote” del PAN, Ricardo Anaya, que no sólo ha ido a la baja en las preferencias, sino que de pilón ahora hasta lo ventanearon por supuestamente andar en un lío de faldas con la polémica actriz venezolana, Marjorie de Sousa, con la que aseguran que “anda de volado”. ¿Será?

