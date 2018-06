Jugar contra Warriors es casi como enfrentar a los Patriots: LeBron

LeBron James ha tenido un desempeño casi inhumano en las Finales de la NBA, pero no ha servido de nada. Cleveland Cavaliers están 0-3 ante unos Golden State Warriors que están a un juego de conseguir su tercer título en cuatro años, una dinastía similar a la de New England Patriots en NFL.

Al menos así lo ve el propio LeBron, quien pese a que promedia 35.6 puntos, 9 rebotes y 10.6 asistencias en las Finales, no ha podido ayudar a los Cavs a vencer al equipo de Steph Curry y Kevin Durant, una dinastía que comparó con la de los Pats.

“El margen de error es muy bajo. Es casi como jugar contra los Patriots, simplemente no puedes cometer errores, no van a vencerse a ellos mismos”, dijo James a NBA TV tras la última derrota.

King James anotó un triple doble que de poco sirvió, por lo que comparó su frustración al enfrentar a los Warriors, tal y como les pasa a los equipos de NFL cuando juegan contra Bill Belichick y sus Patriots.

“Cuando eres capaz de forzar un error suyo tienes que ser capaz de capitalizar”, explicó. “Y luego tienes que estar tan afinado y afilado y enfocado en cada posesión. No puedes tener mala comunicación, no puedes tener calma, no puedes tener ‘mis fallas’ o ‘mis males’ y cosas así porque te harán pagar”.

Cuando Patriots ha perdido en Super Bowls, como contra los New York Giants o Philadelphia Eagles, sus rivales tuvieron que ser casi perfectos. Estudiar a fondo a Patriots fue la razón por la cual Doug Pederson ideó la Philly Special, con la que atacó sus lados ‘flacos’.

Fuente: medio tiempo