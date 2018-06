Hallan en fosas ocho cadáveres

Ocho cuerpos han sido extraídos de una fosa clandestina localizada en El Salto, en Jalisco, informaron autoridades.

Luis Octavio Cotero Bernal, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) confirmó la mañana de este jueves el hallazgo de los restos de ocho personas durante los trabajos en un terreno bardeado de la colonia Lomas del Aeropuerto.

“Parece que ya (concluyeron las labores) hasta ahorita van ocho cuerpos, están petrificados, estamos procesando para ver si son adultos, mayores o si son mujeres”, explicó el titular del IJCF.

La propiedad donde fueron localizados los cuerpos, a la cual se accede por la calle Miami, fue ubicada por las autoridades desde el martes, tras un reporte ciudadano.

Fuentes policiales indicaron que el dueño no había colocado un portón, lo que personas aprovecharon para entrar y dejar escombro, incluso taparon un agujero hecho para un aljibe.

Los cuerpos localizados en la fosa estaban cubiertos por un material, cuya composición está en análisis, señaló Cotero Bernal.

“Se busca la técnica para ver cómo es que los vamos descubriendo para hacer una identificación correcta, que no desaparezca ningún indicio de identificación que pudiera ser un lunar, pudiera ser una placa ortopédica, pudiera ser un tatuaje”, agregó el funcionario.

Por el estado que presentan las víctimas no ha sido posible establecer detalles como el sexo o el rango de edad, pero se espera tener más datos en los próximos días, conforme avancen los análisis forenses.