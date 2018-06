Enseñan uso de la mariguana con fines terapeúticos

Con la finalidad de informar de manera profesional e impulsar en México la capacitación en torno al uso de la mariguana con fines terapéuticos, se realizará: CannabiSalud, el Segundo Simposio de Cannabis Medicinal para profesionales de la salud.

El encuentro que convoca a 25 especialistas de talla mundial, se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio en la sede de Expo Reforma de la Ciudad de México, de 9:00 horas a 19:00 horas, donde como invitado especial, asistirá el químico Israelí Lumir Hanus, considerado uno de los pioneros en el mundo de la investigación de medicina cannábica.

En entrevista con Excélsior, Marco Antonio Gutiérrez Madrigal, médico especialista en el uso del cannabis medicinal, señala que uno de los objetivos del encuentro es terminar con los mitos y estigmas que rodean el uso terapeútico de la mariguana.

Con información científica presentada por investigadores y especialistas de diversas partes del mundo , este Simposio pretende orientar y aclarar dudas sobre la aplicación de los derivados del cannabis para el tratamiento de diferentes patologías.

Se presentará información comprobada, que documenta la manera en la cual, ya en otros países, se utiliza legalmente esta planta para combatir enfermedades como epilepsia, Parkinson, artritis, esclerosis múltiple, dolor crónico, asma e incluso algunos casos de cáncer”, explicó el también maestro en Salud pública.

Además de la invitación a los profesionales del sector salud, este Simposio convoca a familias y a cuidadores de pacientes, que deseen informarse de manera veraz sobre los avances y resultados reales en el tratamiento de diversas enfermedades.

De hecho, CannabiSalud, otorga un 50 por ciento de descuento en la compra de los boletos para profesionales de la salud, estudiantes de medicina y familiares que asistan con un paciente. Los pacientes entran gratis.

Es importante que asistan porque la información veraz sobre el cannabis medicinal te va a permitir empoderarte de la planta. Para esto habrá conferencias con especialistas de Colombia, como el Dr. Juan Carlos Restrepo que es un investigador médico de Colombia y con la Dra. Daniela Vergara, bióloga evolutiva de Estados Unidos”, detalló el investigador Marco Gutiérrez Madrigal.

Durante los dos días, habrá diversos talleres entre los que destacan: “El cannabis crudo, alimento terapéutico y funcional para una dieta sana”, que impartirá la microbióloga Luisa Ospina y otro denominado “La guía básica de dosificación”, que presentará el ecologista Mike Villa.

Cabe señalar que desde el 20 de junio de 2017, en México está autorizado el uso de la mariguana con fines medicinales, no obstante, los medicamentos con derivados del cannabis, no se pueden adquirir legalmente, debido a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no ha publicado la reglamentación para su comercialización con fines medicinales, la cual debió estar lista desde el inicio de este año.