Da Televisa fuerte “gancho al hígado” a Ricardo Anaya

Creo que después de lo publicado esta noche de jueves en el noticiero principal de Televisa, ahora sí el candidato de la coalición “De Frente al Futuro”, a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, se va al tercer lugar en la competencia electoral. Televisa, que apoya a Andrés Manuel López Obrador, -que hasta el Estadio Azteca le prestó para su cierre de campaña-, sacó “al aire” un video en donde se acusa al panista de lavado de dinero y otros cargos graves. Estas acusaciones ya se habían hecho públicas el pasado mes de febrero. ¡Ahora las repiten!

Por supuesto que Anaya Cortés se defendió y acusó al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, de inventarle acusaciones para que no gane la elección, porque es el único que le podría ganar a López Obrador. También dijo que Peña Nieto ya pactó con AMLO para que no lo investigara al dejar la Presidencia. Y recalcó, yo sí lo voy a investigar y en caso de resultar responsable de anomalías, se le castigará…Se están poniendo buenos los mitotes políticos, pero es puro show.

La ciudadanía ya no les cree nada a los políticos, porque el 90 por ciento de lo que hablan son mentiras…En Hermosillo se habló mucho de los terrenos vendidos en forma supuestamente fraudulenta en el sector del río de Sonora al exdirigente del PAN, Juan Bautista Valencia Durazo, por el ex presidente Municipal, Javier Gándara Magaña, pero alguien intervino para que las investigaciones no siguieran adelante. Todo quedó en declaraciones. Por eso la gente no cree.

En las pasadas elecciones se habló mucho de ilícitos en las administraciones, estatal y municipal, pero nadie está en prisión…El exgobernador Guillermo Padrés Elías, está preso por defraudación fiscal y, Mario Aguirre, un empresario hermosillense, por cómplice en la defraudación. Padrés no está prisión por lo que – supuestamente – le robo al pueblo de Sonora, sin embargo, se le ha acusado de tantas cosas que legalmente no se le ha comprobado nada. Podría salir de prisión.

Con Ricardo Anaya no pasará nada, a pesar de que supuestamente se tienen pruebas contundentes como para terminar su campaña en la cárcel…Mi padre decía que la cárcel es para los pobres y los …endejos. Afirmaba que, en la prisión de Hermosillo, la antigua penitenciaría que se ubicaba en las faldas del Cerro de la Campaña, hoy museo, no había ningún rico encerrado. La mayoría era gente pobre que no tenía dinero para pagar una multa por mínima que esta fuera.

Convive Gobernadora Claudia Pavlovich con adultos mayores del barrio Palo Verde

En un ambiente de alegría y diversión fue recibida la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en el Centro de Desarrollo para Adultos Mayores (Cedam), de la colonia Palo Verde, en Hermosillo, donde supervisó los trabajos y actividades que se realizan.

El entusiasmo que transmiten los adultos mayores que acuden al Cedam es un ejemplo para todos, dijo la Gobernadora, quien visitó cada una de las áreas del Centro y observó la manera en que los beneficiarios aprovechan las distintas actividades que se imparten. Señaló que una de sus prioridades era la creación de espacios dignos para que los adultos mayores tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida, y los Cedam cumplen con ese objetivo.

“Ustedes pueden ver claramente aquí los beneficios para los adultos mayores; no hay que olvidarlos nunca, son parte de nuestra vida, son gente que ha vivido muchos años, su experiencia, su amor que nos han dado, siempre hay que tenerlos presentes, no hay que dejarlos abandonados en una silla o una poltrona, ellos pueden todavía hacer muchas cosas”, afirmó.

Desde aprender computación, llevar clases de yoga, realizar manualidades y divertirse jugando lotería, dijo, son actividades que mejoran el estado de ánimo a los adultos mayores y los ayudan a salir de la rutina.

La creación de los Cedam es un beneficio que se quedará con el paso de los años para que los adultos mayores puedan mejorar su calidad de vida en instalaciones adecuadas y dignas, con personal capacitado para apoyarlos, manifestó.

“Son pequeñas acciones que les cambian la vida a ellos, pequeñas grandes acciones que les cambian la vida a estos adultos mayores y eso es lo menos que podemos hacer por ellos, están en Cajeme, en Agua Prieta y en Hermosillo y esperemos en los próximos años poder abrir más centros en otros lugares”, agregó la Gobernadora de Sonora.

Del 13 al 17 de junio serán los debates a las alcaldías de Hermosillo, SLRC, Navojoa, Cajeme, Nogales y Guaymas

En Sonora tendremos debates de los candidatos a la presidencia de los municipios con más de 100 mil habitantes, transmitidos por radio, televisión, portales de Internet y redes sociales, en vivo, del 13 al 17 de junio, desde las instalaciones de Televisa Sonora, por el boulevard Morelos Norte.

El primero de ellos será el día 13 a las 19:00 horas, entre los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo, Ernesto “El Pato” De Lucas Hopkins, del PRI, Panal y PVEM; Myrna Rea Sánchez, del PAN y PRD; Célida López Cárdenas, de Morena y PT; Carlos “Charly” León García (MC), Guadalupe Curiel (MAS); y, Norberto Barraza Almazán (Independiente).

El 14 será entre los candidatos de San Luis Río Colorado; el 15, los de Navojoa; el 16 los de Cajeme; el 17 en Nogales, todos a las 19:00 horas; el mismo sábado 17, será el debate entre los candidatos de Guaymas, pero a las 15:00 horas, tres de la tarde.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

[email protected]