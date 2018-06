Apple anuncia nuevas características del iOS 12

Apple aprovechó la Conferencia Anual de Desarrolladores, celebrada en Estados Unidos, para dar a conocer algunos de los cambios más importantes en su nuevo sistema operativo. El iOS 12, no solo dará vida a sus próximos teléfonos, sino tiene la intención de alargar la vida útil de los modelos anteriores.

Si bien la presentación no dio a conocer todas las características especiales que incluirá el sistema, estas son algunas de las más importantes confirmadas hasta el momento.

El primero de ellos, conocido como Screen Time, busca hacerle frente al tiempo que las personas pasan observando sus dispositivos. La aplicación permitirá conocer cuanto tiempo pasa un usuario en una aplicación específica, cuales son las más utilizadas y de donde llegan la mayor cantidad de notificaciones.

Además de brindar información, permitirá imponer límites al tiempo que se pueda ocupar cada aplicación, de modo que no se abuse de los dispositivos.

Asimismo, una segunda herramienta recibe por nombre Do Not Disturb During Bedtime, y como su nombre en inglés indica, está destinada a que los usuarios no pasen gran parte de la noche frente a la pantalla. Cuando este activada, el teléfono ocultará todas las notificaciones y se bajará el brillo de la pantalla.

El usuario podrá elegir, así como el tiempo para dormir, la hora para “despertar”, cuando el iPhone operará con normalidad.

Otra característica es el Group FaceTime, que brinda la posibilidad de hacer videollamadas con varias personas a la vez. El límite se encontrará en 32 llamadas simultáneas.

Asimismo, destacan los esfuerzos para aumentar la inteligencia de Siri, el asistente electrónico de Apple. Entre las mejoras se encuentran atajos para realizar acciones a través de Siri, especialmente aquellas que se realizan de manera rutinaria o directa.

Por ejemplo, puedes programar un comando con planes de viaje, con el cual Siri podría mostrarte cosas como tu itinerario de vuelo o la dirección y reservaciones de hotel.

Finalmente, Apple presentó sus nuevo Animojis y Memojis, imágenes animadas para usuarios del iPhone X. Los usuarios también podrían crear sus avatares personales y personalizarlos de acuerdo a sus preferencias.

Fuente: Lopez Doriga