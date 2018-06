Piden más seguridad en las escuelas en Nayarit

Hasta el momento, 49 planteles educativos han sido asaltados; académicos realizaron una manifestación pacífica para expresar su preocupación y exigir rondines

La escuela General Felipe Ángeles, ubicada en la colonia Miravalles de Tepic, Nayarit, es una de los 49 planteles que han sido robados en los últimos meses, indicó la directora Marcela Díaz Aguilar.

Unas tres a cuatro semanas atrás, un domingo la señora que nos ayuda hacer el aseo de los salones vino a las 10 de la mañana de ese domingo y empezó abrir los salones para que se ventilaran. Abrió el primero, nada, todo bien; abrió el segundo, nada; llega a un salón donde todo el material del maestro, hojas blancas, muchas cosas tiradas, regadas por todo el salón, ahí fue donde se alarmó y corrió”, dijo Marcela Díaz Aguilar.

En este caso los ladrones se llevaron desde material de limpieza hasta cosas que con apoyo de los padres de familia se han adquirido, así como materiales para la educación de los pequeños.

“Jalaron lo que es la protección, se llevaron una grabadora se llevaron una laptop , se llevaron dos proyectores uno nuevo de paquete que nada más me dejaron el cartón y el otro que era el que yo usaba en las reuniones de consejo técnico también se llevaron, la mezcladora de sonido y un sonido también que era parte, que es el que cubre toda la escuela con las bocinas que tenemos allá afuera, se llevaron un dinero de la tienda escolar como 6 mil pesos”.

Los constantes robos y saqueos a diferentes instituciones de educación motivaron a directores y maestros a realizar una manifestación pacífica el pasado lunes para exigir seguridad a las autoridades.

Te sientes defraudado, lastimado, porque ustedes saben que las cosas que tiene la escuela se obtienen por participación de los padres de familia, por actividades que se hacen escolares y que se consiguen con muchos sacrificios. El hecho de llegar y encontrar un salón revuelto, violentado, ensuciado y con cosas de menos te da mucha impotencia”, manifestó Jenny Orozco Rodríguez, profesora de primaria.

Los docentes piden que se cuente con mayor presencia policiaca en los planteles con rondines.

Decían los padres de familia, maestra pues un velador o algo, pero es sangran más al padre de familia y digo no, las autoridades algo que nos pueden ofrecer. Pienso que si contratamos a un velador pues hay que pagarle un seguro o algo. Esto se sale de nuestras manos, quisiéramos que el gobierno dijera ‘¿sabe qué? Si vamos hacer esto’. Porque no es mi única escuela, me enteré, en un evento estaban que son muchas escuelas”, expresó Marcela Díaz Aguilar, directora de Escuela General Felipe Ángeles.

Directivos y profesores acordaron que esperarán la respuesta de las autoridades luego de la manifestación pacífica que realizaron, aunque se muestran preocupados porque pronto iniciará el periodo vacacional.