Los piojos, esos pequeños insectos que viven en la cabeza de las personas, que pueden ser la pesadilla de niños y adultos tiene una serie de mitos que te ayudaremos a desmentir.

De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, los piojos infestan la cabeza y el cuello, adhieren sus huevos en la base del tallo del cabello y se transmite por el contacto cercano de persona a persona.

Mitos de los piojos

Tienen alas: falso, estos insectos no tienen alas, no saltan, no vuelan. Los piojos se enganchan con sus patas al cabello y pueden estar hasta 24 horas sin chupar sangre del cuero cabelludo, por lo que se puede transmitir por sombreros o accesorios para el cabello.

Solo infesta a los niños: esto es un gran mito, pues nadie estamos exentos, si bien la incidencia es mayor en niños, sobre todo en época de calor, los adultos también podemos contagiarnos.

Solo en cabello largo: si ese fuera el remedio, la mayoría tendría el cabello corto, pero no. Es cierto que es más fácil de adherir si tenemos el cabello largo, pero no es exclusivo de la extensión de nuestra cabellera el tema de los piojos.

Prefieren solo el cabello sucio: el tema de higiene tampoco es un factor común, pues los piojos prefieren un cabello más limpio y con menor acidez en el cuero cabelludo.

Los piojos viven por semanas en la ropa y cepillos: esto es falso, pues necesitan chupar sangre del cuero cabelludo para vivir, si no entran en contacto con cabello, mueren de inanición.

Los perros transmiten piojos y a su vez enfermedades: de acuerdo al Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, esto es totalmente falso, pues los animales no pueden transmitirnos a los humanos los piojos y menos enfermedades a través de ellos.

Fuente: Salud 180