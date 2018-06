Kate del Castillo paga el precio de la fama en cuestiones del amor

Nuevamente Kate del Castillo ha vuelto a la soltería, así lo confirmó su padre, Eric del Castillo, expresando que su hija está pagando el precio de la fama que ha logrado con su trabajo y dedicación.

La actriz vive actualmente un gran momento profesional tras finalizar las grabaciones de las series La Reina del Sur 2 e Ingobernable 2, sin embargo en cuestiones del amor no la está pasando muy bien.

“Se siente sola en la cuestión sentimental. Es puro trabajo y ahí se refugia, pero, pues es el precio de la fama”, manifestó su padre.

Don Eric recalcó que fue justo la carga de trabajo de Kate lo que ocasionó que finalizara su noviazgo con Alec White, venezolano 18 años menor que ella.

“Me dio mucha risa, porque que a mi hija le gustan mucho los Cheetos y él le mandaba Cheetos y eso me conmovió. Pero parece que no llegó a nada. Imposible, no puede él estar yendo a Rusia a ver a la novia. No se puede”, detalló.

Posteriormente, el artista recalcó que desea que su hija consiga un hombre que sea responsable y vea por su protección, y puede mantenerla, aunque confesó que esta difícil ya que las personas famosas por lo general no se les acercan los novios o los hombres. Les tienen miedo, concluyó.

Fuente: SDP noticias