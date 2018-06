Hallan autos calcinados y baleados

Se dijo que uno de los vehículos estaba “clonado” como del Ejército y el hallazgo se dio tras un enfrentamiento entre grupos armados

Vehículos calcinados, así como baleados y con daños, entre ellos uno clonado del Ejército, quedaron abandonados en la carretera Jiménez-Parral luego de un enfrentamiento entre grupos armados, sin que se reporten muertos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que mantiene desplegado un operativo policiaco en el Municipio de Jiménez, con elementos de la Agencia Estatal de Investigación y la Comisión Estatal de Seguridad, en coordinación con Policía Federal y Seguridad Pública Municipal.

La movilización inició la noche del martes a raíz del reporte que ingresó al C-4 de Jiménez, respecto a detonaciones de armas de fuego en la carretera.

Durante el recorrido, en el kilómetro 71+900, se encontró abandonado un carro Volkswagen con placas ELS 22 52 de Chihuahua, el cual presentaba impactos de bala.

“Posteriormente, en el km 68 de la misma vía, se encontró abandonada y con visibles daños una Pick up, Chevrolet, doble cabina, color verde pixelado, sin placas de circulación, semejante a las que utiliza el Ejército”, dio a conocer la Fiscalía.

En el Kilómetro 57, a un costado de la cinta asfáltica con dirección de Jiménez a Parral, encontraron dos vehículos calcinados, una vagoneta Nissan Xtrail, modelo 2017, con reporte de robo el 18 de marzo en la ciudad de Chihuahua, así como un pickup, Chevrolet, Silverado, cabina y media, sin matrículas ni número de serie visibles.

“En el entorno de los vehículos siniestrados, no se localizaron víctimas, así como tampoco elementos balísticos”, agregó la dependencia.

Los agentes proporcionaron auxilio a dos familias que tripulaban un automóvil VW Golf, color blanco y una Pick up, vehículos con impactos de proyectil de arma de fuego, víctimas circunstanciales que, según la FGE, resultaron ilesas.