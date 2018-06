Es guardería el ABC de la impunidad

Es guardería el ABC de la impunidad…Y a nueve años del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, siguen imperando los gritos de exigencia de justicia por la muerte de 49 niños y casi un centenar heridos y aún convalecientes, por una evidente falta de voluntad de las instancias justicieras, a pesar de que lo que han sobrado son pruebas de esa trágica negligencia. ¡Zaz!

Pues está por terminar un sexenio más, después de que igual concluyera el del ex “Presi” panista, Felipe Calderón, que es en el que se registrara esa tragedia en la colonia Y Griega, que está considerada como la más grave en la historia de México, y como cada año en el aniversario luctuoso continúan realizando marchas como la que ayer por la tarde llevaran a cabo para que procedan contra los responsables. ¡Ñácas!

Porque por encima del rosario de promesa que ha habido, lo único cierto es que a casi una década de ese siniestro incendiario, la cruda realidad es que hoy en día no hay nadie en la cárcel por ese condenable hecho, a pesar de las 19 sentencias que se han dictado, por como los inculpados han recurrido a argucias legales para no estar prisioneros, a la par de que en ínter algunos ya han sido exonerados. De ese pelo.

Aunque eso y más puede esperarse, por como el después de tanto tiempo, lo que es la Procuraduría General de Justicia (PGR), de la que es delegado Darío Figueroa, ni siquiera ha determinado la causa de esa incendiada en esa estancia infantil que era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tocante a si se debió a un cortocircuito en un cooler o fue provocado por la mano del hombre.

Ciertamente que es un suceso que terminó por politizarse, derivado de que algunos de los funcionarios involucrados estaban bien “palancas”, como lo exhibe el que una de las socias de ese negocio redondo que hacían “cuidando” peques, era familiar de la entonces Primera Dama, Margarita Zavala, la doña de Calderón Hinojosa; al igual que la directora nacional de Guarderías del IMSS, Carla Rochín. ¡Vóitelas!

Eso explica porque llegado el momento han tenido que hacer una investigación de las mimas indagaciones que ha hecho la PGR, por ha nadie convencer los nulos resultados y avances que ha habido, por ser hora de que ni siquiera se sabe en qué condición quedaron los dueños de la bodega que colindaba con la ABC y que le rentaban al Gobierno del Estado, que es donde iniciara el fuego. ¡Pácatelas!

Y tan se está “píor” que al principio, que ante la deuda que en ese sentido está dejando el Presidente saliente, Enrique Peña Nieto, ya se ha comenzado a manejar que el “Pejecandidato” presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, prometió crear una llamada Comisión de la Verdad, que es lo que ahora se está usando, como lo harán con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

No obstante y que el sentir que hay, es de que lo que realmente ha hecho falta, es que desde un principio hubieran mantenido en una exigencia permanente y no solamente cada año cuando recuerdan esa catástrofe que impactara al mundo entero, que es por lo que evidentemente le han dado largas, por ser inadmisible que ha estas alturas haya 49 pequeños en el panteón y todavía nadie en el “botellón”.

“Le pega” al PAN fallo contra Padrés…La que sí que va tener un efecto político colateral, es la formal prisión que le acaban de decretar al ex gobernador panista, Guillermo Padré$ Elía$, por el delito de defraudación fiscal por $8.8 millones de pesos, después de que un Juez federal “le diera palo” al recurso de apelación que presentara, por lo que tendrá que seguir encarcelado. De ese tamaño.

En lo que es fallo legal que impidió a Padré$ llevar en libertad ese juicio judicial y que consideran que representará el “tiro de gracia” electoral para el PAN, en el marco de los actuales comicios que ya están en sus últimas semanas, de cara al próximo 1 de julio, que es cuando serán las votaciones, y cuyos efectos de la mala fama de corrupción del Padre$i$mo, es lo que los tiene en el tercer lugar de esa contienda.

Y es que de habérsele otorgado la liberación al primer Mandatario Estatal emanado de Acción Nacional, sí que habría significado un “tanque de oxígeno” para los panuchos, ya que muy seguramente que hubieran enarbolado la bandera de que se trataba de un preso político, sin embargo con esa refundida que le están dando, se refuerza la versión que hay, de que ha sido el gobernante estatal más corrupto.

De ahí que con todo y la percepción que crearán sus abogados, que por cierto son de los más caros del País, encabezado por el ex “Procu” de la Nación, Antonio Lozano Gracia, de que ya tenía un pie afuera o más bien casi medio cuerpo, y que sólo era cuestión de tiempo para que lo liberarán, pero lo único verídico es que todavía durará otro buen rato tras las rejas, en las que está desde noviembre del 2016.

Eso porque ya antes o el pasado mes de marzo había sido absuelto por las imputaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, de ahí que ya solo le quedaba o enfrentaba esa acusación por fraudear al Fisco, la cual finalmente no pudo librar con esa apelada que interpusiera.

O séase que así terminaron por “atorar” al “Memo” Padré$, en tanto que su ex brazos políticos y financiero, como son los ex secretarios de Gobierno y Hacienda, Roberto Romero López y Carlos Villalobos, siguen en capilla, el primero defendiéndose amparado; y el segundo todavía está a la espera de ser extraditado de un centro de detención de Arizona, donde lo arrestaran al vencérsele la visa.

Toma forma “Recarpeteo en Hermosillo”…Vaya que el que ya es toda una realidad, es el programa de “Recarpeteo en Hermosillo” que impulsa la gobernadora, Claudia Pavlovich, por ya registrar un avance de más de la mitad en un total de trece de las vialidades con mayor afluencia vehicular, como la del bulevar Navarrete, entre Reforma y Solidaridad, que en esta ocasión inaugurara. De ese vuelo.

Tan es así que en la rehabilitación de los 50 mil 600 metros cuadrados de esa transitada avenida invirtieron $13 millones 980 mil pesos, de una bolsa o fondo de inversión total de $100 “melone$” destinados para la repavimentación y en algunos casos la reconstrucción de esas rúas, como parte de una estrategia promovida por el Gobierno estatal, a fin de evitar accidentes viales y hacerlas más seguras.

Y para prueba está lo que resaltara Pavlovich Arellano en ese acto inaugural, como es la importancia de mejorar la vialidad y seguridad de esas arterias, por aquello de que no sólo circulan carros, sino también peatones, de ahí el porque están buscando que ya no estén “boludas”, y no precisamente como la Niurka, como tampoco el que tengan baches, para que estén dignas y de la mejor calidad. ¿Cómo la ven?

O séase que así está ese plan vial y de reasfaltado que acertadamente está instrumentando Claudia en diferentes municipios del Estado, bajo la óptica de que la inversión en esa clase de obras es clave, a partir de que eso permite darle movilidad a las localidades, por el tráfico ser vital para el traslado de la ciudadanía, de ahí que se comprometiera a continuar invirtiendo en ese terreno. Ni más ni menos.

Es por lo que se hiciera acompañar por la alcaldesa hermosillense, Angelina Muñoz, para dar fe de esos trabajos del Navarrete, que quedara renovado y como mesa de billar, además de felicitar a los operadores de las Constructoras, por como se han sacrificado para laborar de “nochí” y no provocar los molestos embotellamientos vehiculares, por lo que así están transformando esta Ciudad del Sol. ¡Órale!

Van por seguridad candidatos al Senado…Los que también ya elevaron la voz por los ciudadanos y no por los delincuentes, al sumarse a la cruzada por la seguridad, son los candidatos al Senado por el PRI, Sylvana Beltrones y “Maloro” Acosta, luego de que en un foro que montaran con ese fin, propusieran reformar el Sistema de Justicia Penal para que los rateros no tengan derecho a fianza.

Es por eso que Sylvana y Manuel Ignacio secundaran las demandas que hay para adecuar la legislación en términos de prisión preventiva, incluyendo los ilícitos de robo en todas sus modalidades, sobre todo a casa y comercio, además de la agresiones contra niños y mujeres, de ahí que también hicieran suya esa consigna, en aras de contrarrestar la percepción de impunidad que hay, que no por nada ha ido a la alza.

De tal forma que para abonarle a esa intentona de reforma, es que convocaran a ciudadanos y expertos a participare en esa cumbre que tuviera lugar en esta ardiente Capital, bajo la visión de que aunque reconocen que esa es una tarea que les corresponde a los tres niveles de Gobierno, pero que a la vez igual se necesita hacer unión con la sociedad, por como se ha demostrado que solos no han podido. ¡Glup!

Así que para construir acuerdos instalaron cuatro mesas de trabajo, mismas que denominaran Avances y retos del Nuevo Sistema de Justicia Penal; Participación Ciudadana; Prevención de Violencia y Delincuencia; así como una de Ciberseguridad, de las cuales surgieron iniciativas que habrán de presentar ante la Cámara de Senadores, en caso de que el voto de las mayorías les favorezca. ¡Qué tal!

No en balde del consenso al que llegaran en ese encuentro encabezado por Beltrones Sánchez y Acosta Gutiérrez, de que se requiere la participación de todos, con tal de hacer realidad esos cambios en el citado marco jurídico, los que ven como muy viables, más que nada los relacionados con la violencia intrafamiliar y los delitos patrimoniales, por ser los que más aquejan a Juan Pueblo en la actualidad.

