Podrán cambiar créditos en salarios mínimos a pesos

Las personas que cuentan con un crédito de vivienda Infonavit y que tengan el costo total de la casa en salarios mínimos, podrán cambiarlo a pesos, lo que les beneficiará en el tiempo de pago, afirmó Roberto Sánchez Cerezo.

El delegado del Infonavit en el Estado, detalló que hay persona que por años han pagado puntualmente su casa, pero no han podido concluir con el adeudo, debido a que cuando sube el salario mínimo, se incrementa también el crédito.

“Tienes un crédito que lo has estado pagando durante un tiempo determinado, lo adquiriste en salarios mínimos y de alguna manera no has podido conciliar la cantidad que debes, con el tiempo que debes y al rato teníamos mucha gente que decía debo mucho dinero y no me puedo ajustar a la parte real”, expuso.

Detalló que es por eso que a nivel nacional se llegó a la determinación de que los derechohabientes que han cumplido puntualmente con los pagos y que no han podido solventar la deuda completa, cambiar el costo en pesos.

Señaló que a estas personas se les enviará una carta, donde se les invitará a acudir a la delegación para cambiarle su crédito a pesos para acortar el tiempo que les queda por pagar.

“Nos mandaron una base de datos, que ya tenemos identificados quiénes son, vamos a mandarles una carta, vamos a pedirles que vayan a la delegación para hacerle una corrida y cambiarle su crédito a pesos.

Reiteró que esto ayudará a acortar el tiempo que les queda de pago, esto como una especie de reconocimiento al derechohabiente cumplido.

Puntualizó que en la actualidad todos los créditos que se otorgan se encuentran en pesos, lo cual ha generado mayor certidumbre a las personas y ha tenido buenos resultados.