Fui terca y no me dio miedo soñar: Lorena Ochoa recuerda su éxito

Lorena Ochoa aún se pasea por el campo de golf con naturalidad. Sujeta la empuñadura de su palo con esa firmeza que la hizo ganar 27 títulos como profesional y por momentos pareciera que no han pasado ocho largos años desde su retiro del deporte que un día dominó.

La tapatía recién fue inducida en septiembre del año pasado al Salón de la Fama del Golf, convirtiéndose en la primera mexicana y la mujer más joven en ser exaltada.

Pero a pesar de sus múltiples éxitos, su mirada es tranquila y se ilumina aún más cada vez que recuerda a la familia que formó y por la que ni siquiera pensó en salir del retiro para asistir a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“No decidí eso (no representar a México en Río), decidí muchos años antes retirarme del golf para hacer mi vida personal, casarme y tener hijos. Aunque a muchos les hubiera gustado que regresara, nunca estuvo en mis planes, es imposible jugar bien y ganar torneos cuando tu prioridad es otra cosa. Dividí bien las etapas”, asegura en charla con Mediotiempo.

Lorena está satisfecha, a sus 36 años puede presumir de haber ganado dos Majors, el British Open en St. Andrews en 2007 y el Kraft Nabisco Championship hace 10 años, poco antes de tomar la decisión de cumplir el sueño de ser madre.

“A todo mundo nos gustaría más cosas, pero estoy súper contenta y agradecida con lo logrado. Me siento realizada ahora como mamá, ha sido una bendición y es más de lo que algún día imaginé, es muy bonito el poderlo compartir y representar a México es de lo más bonito”, insiste la exgolfista poco después de filmar un capítulo más del programa Vive el Golf, que le ha permitido mantenerse cerca de su amado deporte.

“Me encanta. Fue algo muy bonito que CNN se fijara en mí, me encanta hacer el programa porque estar en contacto con el golf es algo que disfruto. Tengo conocimiento, me entero de cómo van las grandes giras, los resultados de los latinoamericanos y poderlo compartir. Es algo muy dinámico que me divierte mucho”.

Ochoa Reyes comenzó a practicar golf desde los 5 años y no paró. Más tarde ganó cinco premios consecutivos en el Junior World Golf Championships y consiguió una beca en la Universidad de Arizona gracias a su talento en esa disciplina.

Pudo sobresalir incluso en la época en que la sueca Annika Sörenstam dominó el circuito de la LPGA y llegó a ser considerada la mejor deportista mexicana en su momento. Una carrera a la que siempre pudo destacar pese a las adversidades.

“Muchas cosas (la definen), se me haría difícil contestar de una manera rápida. Pero soy muy tenaz, terca, por así decirlo. Me enfoco mucho en mis metas porque siempre fui clara en lo que quiero hacer y lograr, nunca me ha dado miedo soñar, no hay límite para los sueños, podemos siempre soñar tan lejos como queramos”, reflexiona.

Pero sus rutinas no han cambiado mucho, solo se adaptaron a su nueva vida. Si bien, ya no viaja semana a semana a cada torneo, se mantiene activa en el campo con las grabaciones de su programa, porque su vida es simplemente impensable alejada del golf.

“Es la misma, siempre me he considerado una persona muy relajada que disfruta mucho lo que hace. Me siento de esa misma manera alguien sencilla, amiguera y que le gusta echar relajo. Como mamá, es el cambio más importante que ha tenido mi vida, casarme, tener hijos y una familia, eso es impresionante. Cambia todo, es una gran responsabilidad estar ahí para tus hijos, pero es un regalo que Dios me ha dado y que estoy disfrutando muchísimo esta etapa”, finaliza.

