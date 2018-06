Entrega gobernadora obras calles rehabilitadas

Automovilistas y peatones transitan ya sobre nuevo recarpeteo

Automovilistas, ciclistas y peatones que transitan por las principales avenidas y bulevares de Hermosillo, cuentan ya con mayor seguridad, al concluir varias obras del programa de recarpeteo, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Este lunes la titular del Ejecutivo en Sonora entregó la obra de rehabilitación de 50 mil 600 metros cuadrados del bulevar Navarrete entre Reforma y Solidaridad, acción con la cual buscan evitar accidentes viales.

“En Hermosillo es muy importante porque realmente es mejorar la vialidad, y la seguridad, no sólo de los que transitan en carro, sino los que caminan, ya no están boludas las calles, que no haya baches, en fin, que realmente podamos transitar por calles dignas y con una buena calidad”, apuntó.

Acompañada de la Presidenta Municipal de la capital del estado, Angelina Muñoz Fernández, Pavlovich Arellano manifestó que este programa se lleva a cabo también en Cajeme y otros municipios.

Felicitó a los responsables y empleados de las empresas constructoras que trabajan en la rehabilitación de las calles y avenidas, por su profesionalismo y disposición para laborar en horario nocturno, para afectar lo menos posible a los conductores y evitar entorpecer el tránsito.

“Seguimos invirtiendo en lo que es clave, pues el tráfico de los vehículos, de los que caminan, de los peatones y ciclistas, que es muy importante, insisto que las vialidades se mantengan, podemos invertir mucho, pero si no mantenemos nuestras vialidades, ya vemos lo que sucede como con las carreteras”, señaló.

Ricardo Martínez Terrazas, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), informó a la Gobernadora Pavlovich, que el programa de Recarpeteo en Hermosillo registra un avance de más del 50 por ciento de un total de trece calles y avenidas con gran afluencia de vehículos.

En ésta obra -bulevar Navarrete entre Reforma y Solidaridad- detalló, invirtieron 13 millones 980 mil pesos, de una bolsa total de 100 millones de pesos destinados para la rehabilitación de las calles en Hermosillo.

De las trece obras, informó, siete ya concluyeron, entre ellas la calle Domingo Olivares entre los bulevares Luis Encinas y Solidaridad; avenida Xólotl entre bulevar Manuel J. Clouthier y calle Libertad; bulevar José María Morelos y Pavón entre Periférico Norte y bulevar Gilberto Escobosa Gámez.

Además, los bulevares Solidaridad entre Luis Donaldo Colosio y Luis Encinas; bulevar Luis Donaldo Colosio Murrieta entre las calles Madrid y De la Reforma; bulevar Quintero Arce entre avenida Concordia y calle Casimiro Estrada Bustamante; y bulevar Juan Navarrete entre calle De la Reforma y bulevar Solidaridad que entregó la mandataria estatal.

Las otras seis obras están programadas para finalizar este mes de junio, y tienen un avance de más del 50 por ciento.