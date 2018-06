Descarta sanción contra fiesteros

Argumentan que no violaron ningún reglamento, concentración o entrenamiento

Por considerar que no violaron ningún reglamento, concentración o entrenamiento, los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol no serán sancionados por tener una fiesta con mujeres en la Capital del país.

Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, comentó que no habrá sanción para los jugadores.

“Son los riesgos que uno corre con la libertad. No es que nos guste o no, simplemente hay que tener muy claro que es un día libre, que no han faltado en ningún tema de entrenamiento ni de concentración”, expresó.

¿No habrá castigo para los involucrados?

“El tema de los valores es aparte, yo no voy a condenar a los jugadores, es una decisión personal, libre que puedan disponer de su tiempo citado previamente con la organización en una semana previo al viaje”, respondió.

Merecen castigo: Lebrija

Los jugadores que participaron en la fiesta del sábado pasado, que incluyó damas de compañía, deben ser suspendidos del Tri, aunque la posibilidad es difícil, expresó Rafael Lebrija.

El ex directivo de Toluca y Atlas, además de presidente de la Primera División, sabe que por la premura del Mundial es complicado que separen a un culpable, aunque lo que haya hecho manchará la imagen del representativo.

“Hay que averiguar a fondo y ver lo que aconteció. Con base en ello tomar una determinación. Mal que hayan ido a divertirse más de manera pública, se enteró la prensa y eso es malo para la imagen de la Selección.

“No es la primera vez que pasa. Lo que se tiene que hacer es suspender y tener una determinación enérgica en esta ocasión para que no se vuelva a repetir. Estamos al cuarto para las 12 (a una semana del Mundial), veo difícil que se les pueda suspender”, dijo Lebrija.

El ex directivo expuso que la FMF tiene la posibilidad de terminar con este tipo de escándalos, lo cuales han sido parte de la Selección en los últimos años.

Lebrija relató que los jugadores deben ser profesionales dentro y fuera del campo, sobre todo si desean alcanzar metas altas o con un torneo tan importante encima como la Copa del Mundo.