Muere autor de “The Catch”

El ex receptor de los 49s de San Francisco, Dwight Clark, falleció este lunes a la edad de 61 años en compañía de amigos y familiares.

Clark anunció hace un año que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés), mejor conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, un padecimiento degenerativo que ataca las células que controlan los músculos. El ex profesional sospechaba que jugar futbol americano podría haberle causado esto.

“Mi corazón está roto”, dijo el ex dueño de los 49s Eddie Bartolo Jr. en un comunicado. “Hoy perdí a mi hermano pequeño y a uno de mis mejores amigos. No puedo poner en palabras lo especial que Dwight era para mí y para todos a quienes su vida los marcó. Mostró un coraje tremendo en su lucha con el ALS, esperemos que pronto haya una cura”.

Clark se retiró en 1987 y ganó dos Super Bowls con los 49s durante sus nueve años de carrera, recordaba por “The Catch”, cuando en el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional de 1981 ante los Dallas Cowboys, recibió un pase de Joe Montana que terminó en el touchdown que llevó al equipo de San Francisco a su primer Súper Tazón.

Dwight Clark también fungió como gerente general de los 49s y de los Cleveland Browns.