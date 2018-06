Kanye West habla de su salud mental

A Kanye West no le incomoda hablar de su condición mental por lo que actualizó a sus fans sobre su salud a través de una entrevista con Big Boy.

“Nunca me habían diagnosticado hasta los 39 años …pero como dije en el álbum, no es una discapacidad, es una superpotencia”, explicó.

Pese a que no especifico qué tipo de trastorno mental padece, en el disco “Ye” habla de una bipolaridad.

“Odio ser bipolar, es increíble”, cita en una canción.

Por otra parte, y viendo el lado positivo del asunto, aceptó sacar provecho de su condición para cometer errores en público como por ejemplo sus polémicas declaraciones sobre la esclavitud.

“Piensa en personas que tienen problemas mentales que no son Kanye West, no pueden ir y hacer [un álbum]y sentir que todo está bien. Piensa en alguien que hace exactamente lo que hice en TMZ y simplemente lo hacen en el trabajo, ¿verdad? Pero luego, el martes por la mañana, entran y pierden su trabajo y no pueden regresar y hacer eso. Es por eso que Dios me lo puso a los 40 años”, ríe.

Fuente: SDP noticias