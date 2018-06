¿Por qué los partidos políticos postulan a los mismos candidatos, no hay más militantes?

Algunos dirigentes de los partidos políticos aseguran tener miles de militantes y simpatizantes en sus filas, entonces, ¿por qué repiten los mismos candidatos de siempre en los puestos de elección popular, por mayoría relativa y plurinominales? ¿Además, porqué traen personas de fuera para ocupar las candidaturas, qué no hay gente preparada y capaz para llenar esos espacios? Siempre son los mismos “sonantes” y presuntos candidatos. Qué pobreza en ese terreno de la política.

Esto nos hace pensar que la idea de los partidos es tener control de la política en cada estado del país. Se postulan candidatos pertenecientes al mismo grupo de sus dirigentes, no importándoles el resto de la militancia. Panistas y priistas hay muchos en todo el estado, qué necesidad tienen las dirigencias de postular las mismas “caritas” de siempre. Qué bueno que habrá reelección en las elecciones del 01 de julio próximo, así los candidatos sabrán si la gente los quiere o lo rechaza.

En la selección de candidatos a la Presidencia Municipal de Hermosillo, de los seis participantes en la contienda, solo uno es oriundo de esta ciudad capital, el resto son de diferentes municipios del estado. Lo mismo pasa en los candidatos al Senado de la República y diputaciones federales. En estos se tuvo que traer a personas residentes de fuera del estado y postularlos candidatos. Qué no hay hermosillense que los hayan parido en esta ciudad. Todos los partidos tienen gente de aquí.

Conozco a muchos priistas, panistas y de corriente de izquierda preparados, talentosos, preocupados por los problemas de nuestra capital que podría haberlos postulados candidatos. También mucha gente que no milita en ningún partido pero que les gustaría que los hubieran tomado en cuenta. Por eso los partidos cada día tienen menos militantes. Muchos jóvenes participan en los procesos electorales y pasando estos, se retiran, no siguen militando.

Las dirigencias partidistas deberían de preocuparse un poco, ya que sus flamantes y modernos edificios, les están quedando grande a la militancia. Es poca la gente que acude a ellos, se están convirtiendo en “elefantes blancos”, o, elefantes tricolores y blanquiazules. Solo es cuestión de ver de afuera hacia dentro de los partidos. De los otros partidos no comento nada, porque no tienen militancia. Hay que trabajar todos los días del año para conformar una militancia fuerte y leal.

Podría ganar “la mafia del poder” en las elecciones del 01 de julio

La mayoría de los que escriben, principalmente los chilangos, ya dan como un hecho que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición de izquierda “Juntos haremos historia”, ganará la elección presidencial. Qué poco valor le dan al pueblo, a la ciudadanía, a las personas que todavía no deciden el voto. Además, los encuestados no representan mayoría, ni siquiera las minorías…Los interesados son poderosos y están metiendo en la mente a la gente que AMLO es el bueno.

En política todo puede suceder y, hasta ahora, las empresas encuestadoras le dan ventaja a López Obrador, sin tomar en cuenta al 35 por cientos de los votos de los indecisos. Además, todavía faltan más de 20 días para la elección, en donde los partidos podrían utilizan ciento de estrategias para convencer a la ciudadanía a que voten por sus candidatos. La encuesta final es la que cuenta, la que se llevará a cabo el 01 de julio, cuando la ciudadanía deposite su voto en las urnas.

Repito, en política todo puede suceder: ¿Qué pasaría si las coaliciones “De Frente al Futuro”, de los partidos PAN, PRD y MC, que encabeza Ricardo Anaya Cortés, y la de “Todos por México”, de los partidos PRI, Panal y PVEM, de José Antonio Meade Kuribreña, unifican sus votos?… Recuerden que López Obrador dice que son los mismos de la “mafia del poder”. Más vale esperar el día de la elección y no andar especulado adelantando ganadores. No hay que jugar con la decisión del pueblo de México. Andrés Manuel ya sabe que todo puede suceder. Lleva tres elecciones.

Entrega Gobernadora Claudia Pavlovich vialidades rehabilitadas en Hermosillo

Automovilistas, ciclistas y peatones que transitan por las principales avenidas y bulevares de Hermosillo, cuentan ya con mayor seguridad, al concluir varias obras del programa de recarpeteo, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Este lunes entregó obras de rehabilitación de 50 mil 600 metros cuadrados del bulevar Navarrete entre Reforma y Solidaridad, acción con la cual buscan evitar accidentes viales.

“En Hermosillo es muy importante porque realmente es mejorar la vialidad, y la seguridad, no sólo de los que transitan en carro, sino los que caminan, ya no están boludas las calles, que no haya baches, en fin, que realmente podamos transitar por calles dignas y con una buena calidad”, apuntó. Acompañada de la Presidenta Municipal de la capital del estado, Angelina Muñoz Fernández, la Gobernadora manifestó que este programa se lleva a cabo también en Cajeme y otros municipios.

Felicitó a los responsables y empleados de las empresas constructoras que trabajan en la rehabilitación de las calles y avenidas, por su profesionalismo y disposición para laborar en horario nocturno, para afectar lo menos posible a los conductores y evitar entorpecer el tránsito.

“Seguimos invirtiendo en lo que es clave, pues el tráfico de los vehículos, de los que caminan, de los peatones y ciclistas, que es muy importante, insisto que las vialidades se mantengan, podemos invertir mucho, pero si no mantenemos nuestras vialidades, ya vemos lo que sucede como con las carreteras”, señaló.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

