Prioritario acabar con la corrupción política en el país

Si los políticos y los gobernantes de México no robaran tanto, nuestro país sería una potencia económica. Lo hemos estado viendo en los últimos años y cada día son más los gobernadores y sus funcionarios cercanos rateros, lo que tiene a nuestro pueblo muriéndose de hambre. Esto debe de cambiar ya que a cómo vamos, todo el mundo va identificar a México como un país de corruptos. Los gobernantes no se han robado 20, ni 50 pesos, se han llevado al extranjero miles de millones de dólares. Creo que este es el momento de poner un freno a las administraciones públicas.

No se debe permitir tanto saqueo al país, y la pregunta es, ¿dónde estaban los diputados federales y locales, así como los senadores de la república, cuando estos malos mexicanos se robaron el dinero del pueblo?…Esto no es nuevo, siempre se ha robado, lo vemos cada tres y seis años, al dejar sus cargos los “representantes del pueblo”, que cuando llegan al cargo público lo hacen con “una mano adelante y la otra atrás”; después nadie los conoce, salen como empresarios.

Los últimos gobernadores de algunos estados de la república, creo que se les pasó la mano, robándose todo, no dejando ni un clip en las oficinas gubernamentales, como el caso de Sonora, en el sexenio anterior (2009-2015), que encabezó el gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Padrés Elías, que él y sus funcionarios de primer nivel se llevaron todo, todo, no dejando ni un solo lápiz en la oficina que ocuparía la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Esto ha desmotivado al pueblo y no saben aún si se presentarán a las urnas a votar o no, porque existe un hartazgo de las promesas de los políticos, que por más que tratan de convencer a la gente, esta no les cree…Se ha perdido la confianza en los políticos y en los gobernantes de los tres niveles de gobierno. Es una lástima, pero es la pura verdad. En las próximas elecciones del 01 de julio, habrá mucho voto comprado, porque la gente lo venderá bien vendido, como un negocio.

Está bien, todo mundo hace negocio en los procesos electorales menos los votantes; ahora, desde que se suban a los camiones, los ciudadanos exigirán su pago…y, por supuesto, su torta. Habrá muchos camiones llevando gente a los lugares en donde se coloquen las urnas, por parte de todos los partidos políticos, alianzas y coaliciones, como usted las quiera llamar. Los acarreados por tradición son del PRI y, los trasladados, del PAN. A los de Morena ¿cómo se les llamará?

¿Cuándo pondrán orden en el transporte? Los concesionarios siguen haciendo de las suyas

El problema de todos los veranos en Hermosillo, temperaturas arriba de los 40 grados centígrados a la sombra y la falta de camiones urbanos con aire acondicionado. Los autobuses no prenden el aire y esto ocasiona molestias entre los usuarios. Es una orden de los patrones, o de las directivas de las agrupaciones de transportistas, ya que los choferes también rezongan por la falta de un buen clima al interior de las unidades, que sí traen el sistema, pero que no lo encienden.

Hay otras unidades “chatarra” que ya no traen refrigeración y que todavía las traen rodando en las calles de Hermosillo, cuando ya deberían de desecharlas, porque ya cumplieron su vida útil. Creo que a las autoridades le ha hecho más firmeza y obligar a los concesionarios a prender el aire, porque así lo exige la ley. Además, Hermosillo y todo el estado, están sufriendo temperaturas de 43 y 44 grados y, para esta semana se espera que el termómetro llegue a los 50 y 55 grados.

Los transportistas, por humanidad, deben de prender los aires acondicionados, ya que dentro de los camiones es un infierno y viajan muchas personas de la tercera edad, obreros, empleados, estudiantes, etc. Además, los usuarios son los que les dan de comer a los concesionarios, y lo menos que puedan hacer por ellos es tratarlos bien, viajando cómodamente. Ojala que la Dirección del Transporte en el Estado de “ponga las pilas” y actúe conforme a la ley.

Descanse en paz mi amigo Luis Alfonso Cosío Montijo “El peluche”

Murió mi amigo de mi infancia, Luis Alfonso Cosío Montijo; nos juntábamos cada cierto tiempo en las casas de algunos de nosotros, con carne asada y cheve. Con Luis Alfonso, habíamos quedado de tomarnos un café, mañana, decíamos, pero por cuestiones de negocios, no lo hacíamos. Y, como una reflexión les digo: Nunca dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Descanse en paz “El peluche”, para sus amigos de la infancia, todos del barrio de San Benito.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

