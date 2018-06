Disparan Marinos para contener agresión

Con detonaciones al aire, miembros de la Marina respondieron a una agresión de decenas de pobladores de Ciudad Guzmán, Jalisco, que les arrojaron diversos proyectiles.

Las personas realizaban una manifestación en la carretera Colima-GDL para demostrar su inconformidad por la presencia de los efectivos.

Videos difundidos a través de redes sociales muestran cómo los inconformes les arrojan botellas de agua y otros objetos.

En reportes de radiofrecuencia, autoridades refirieron que los soldados estaban rodeados por cerca de 200 manifestantes.

Otra grabación dio cuenta de los balazos que los marinos habrían hecho para dispersarlos.

“¡Jefe, no traemos armas, no mamen!”, se oye decir a uno sujeto.

Reportes extraoficiales hablan de que los disparos hirieron a tres civiles, sin embargo, ninguna autoridad lo ha confirmado hasta el momento.

“La gente cavernícola de los civiles fueron los que estaban agresivos, los la Marina les aguantaron mucho, los manifestantes groseros hasta con nosotros que no nos permitían el paso, la manifestación en ningún momento fue pacífica!”, publicó en facebook una mujer que dijo haber pasado por el sitio al momento de los hechos.

Una camioneta militar terminó severamente dañada y con las siglas CJNG en el cofre.