Será Aniston dama de honor de Cox

La exprotagonista de Friends contraerá nupcias con el guitarrista de Snow Patrol, en su tierra natal, Irlanda

Courteney Cox eligió a su amiga y ex compañera de reparto en Friends, Jennifer Aniston, para ser dama de honor en su boda con el guitarrista de Snow Patrol, Johnny McDaid, informó The Sun.

Las actrices no se distanciaron tras el final de la serie en 2004 y recientemente revelaron que incluso tiene un grupo de chat en el que también está Lisa Kudrow, quien interpretara a Phoebe Buffay en Friends.

Cox, de 53 años, fue la dama de honor de Aniston cuando se casó en 2015 con Justin Theroux y fue quien la apoyó tras su separación el pasado febrero.

“A Courteney no le gustaría caminar hacia el altar sin Jennifer a su lado. Tienen una amistad muy fuerte”, reveló una fuente cercana a ambas al portal The Mirror.

Cox y su futuro esposo, McDaid, comenzaron a salir en 2013 y anunciaron su compromiso un año después, pero se separaron por cuatro meses antes de regresar en 2016.

La boda será en la tierra natal del músico, en el norte de Irlanda y después viajarán a Malibú donde tendrán otra celebración con familia y amigos cercanos