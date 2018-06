Alista López Tarso obra de teatro con su hijo

El histrión, de 93 años, dijo que se siente en buen estado de salud

Ignacio López Tarso y su hijo Juan Ignacio Aranda están a punto de concretar una obra de teatro en la que por primera vez actuarán juntos.

“Ya estamos trabajando en ella, pero todavía no podemos decir de cuál se trata. Tengo mucho interés de compartir escenario con él. No quiero pensar en morirme sin tener el placer de hacer una obra con los dos solos en el escenario”, comentó López Tarso.

Aunque no reveló el nombre de la puesta en escena, indicó que se trata de una comedia ligera y que ha sido famosa en el teatro norteamericano. Fue traducida al español por Daniel Gómez Casanova, quien además estará a cargo de la producción.

A sus 93 años, el actor dice que no se siente cansado y que continuará actuando hasta que la vida se lo permita.

“No es difícil cuando espiritualmente está preparado para eso. Desde niño sabía que nací para el teatro”.

El actor continúa en las obras El Padre y Aeroplanosluego de haber prestado su voz al personaje de Vlad en la película animada Hotel Transylvania 3.

“De salud estoy muy bien. Cuando trabajas mucho, sabes que no te puedes enfermar”, expresó.